颱風薔琵農損增至3.4億元 農作物被害5978公頃

交通部今召開2026年10月道路交通安全說明記者會，根據統計，2026年1至8月因交通事故死亡有1777人，與去年及2023年基準年同期相比均有下降。但高齡者死亡人數較去年同期相比仍增加3％，國道整體死亡數也攀升。交通部表示，國道主要是因2次追撞導致數據攀升，呼籲駕駛若發生事故，「先保命再處理」。

2026-10-27 16:05