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颱風薔琵農損增至3.4億元 農作物被害5978公頃
颱風薔琵造成的農損持續增加。農業部統計，截至今天下午5時，農業產物及民間設施估計損失累計新台幣3億4289萬元，農作物被害面積達5978公頃。
農業部發布新聞稿指出，颱風薔琵造成農業災情，農糧署、漁業署及畜牧司彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今天下午5時，農業產物及民間設施估計損失累計3億4289萬元。
農產損失部分，農業部估計農作物被害面積5978公頃，被害程度22%，換算無收穫面積1292公頃，受損作物主要為蒜頭，被害面積467公頃，損害程度33%，換算無收穫面積156公頃，損失金額6583萬元，其次為落花生、茂谷柑、椪柑及香蕉等。
縣市受損情形，農業部表示，以雲林縣1億4623萬元最多，其次是台中市5731萬元、苗栗縣2558萬元、屏東縣2037萬元及新北市2034萬元。
農業部指出，另有畜產損失9萬元，受損畜禽主要為豬。民間設施估計損失2329萬元，其中包括農業設施損失387萬元，主因水平棚架網室及塑膠布溫網室受損；畜禽設施損失857萬元；漁業設施損失1085萬元，主因花蓮縣及台東縣漁船筏及定置網受損。
農業部持續彙整更新農業災情報告資料。
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