十大死因逾半跟它有關！30歲也中招 每7名青壯年就有1人血壓異常

衛福部國健署調查發現，台灣20歲以上成人高血壓盛行率30.4%，相當於每3人就有1人罹患高血壓；30至39歲族群血壓異常率達15.1%，約每7人就有1人血壓異常。為防止青壯年忽略健康警訊，國健署今年與60家企業推動職場血壓管理，鼓勵企業設置血壓站，讓上班族工作之餘也能隨時掌握血壓變化。

國健署指出，高血壓並非中老年人才需要擔心的健康問題。根據調查及成人預防保健服務資料，40至64歲民眾血壓異常率更達26.8%，顯示隨著年齡增加，血壓管理的重要性也逐漸提高。尤其，高血壓初期沒有明顯症狀，許多人直到健康檢查或出現身體不適，才發現血壓早已超出正常範圍。

為讓健康管理融入工作日常，國健署今舉辦「健康勞動力—職場血壓管理成果分享會」，邀請企業交流實務經驗。其中，儒鴻企業透過血壓量測「回覆示教」機制，教導員工正確掌握「722」量測方法，並建立紀錄及追蹤回報制度，血壓回報率高達99%。

弘達流通（全聯物流）則利用QR Code回傳員工血壓數據，一旦發現異常，由護理師主動關懷，協助員工了解自身健康狀況。國泰人壽結合員工健康檢查資料，評估未來10年心血管疾病風險，再依風險程度提供個別衛教及醫療轉介，已針對378名高風險員工提供健康照護與指導。

考量員工分散於不同工作據點，台灣電力公司運用去識別化健康代碼，搭配紅、黃、綠燈分級管理制度，追蹤員工血壓健康狀況。大陸工程則導入AI生成技術，製作多國語言衛教影片，協助不同國籍員工理解高血壓防治觀念，突破語言隔閡。

國健署長沈靜芬表示，高血壓初期沒有明顯症狀，民眾不應等到身體不舒服才開始關心血壓。除了善用政府提供的成人預防保健服務，也應建立規律量測習慣，及早掌握健康風險。18歲以上，建議每年至少進行一次「722」居家血壓量測，即連續7天、每天早晚各量1次、每次量2遍。已服用降血壓藥物者，應每3個月於回診前進行一次722量測，提供醫師評估血壓控制情形。

除了養成量血壓的習慣，國健署也鼓勵民眾從日常生活落實健康管理，透過預防保健與疫苗接種來累積點數，只要完成指定的健康檢查、疫苗接種及健康任務，即可累積健康幣。自今年10月1日政策上路以來，截至10月26日止，已有71萬3,090人透過「健康存摺」同意參加健康幣活動；另有28萬2,466人完成「Health GO」App綁定，占同意參加人數的39.6%。