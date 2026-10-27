快訊

國民黨誰來選2028？江啟臣：盧秀燕若想貢獻 全台很多人會支持

女兒河口湖遇害案情翻轉 空勤總隊長井延淵仍請假未返隊

台北101證實！頂新魏家重返股東行列 成美創投接手伊藤忠17.27％股權

聽新聞
0:00 / 0:00

十大死因逾半跟它有關！30歲也中招 每7名青壯年就有1人血壓異常

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署呼籲，高血壓是沉默殺手，建議民眾依照「722居家血壓原則」定期監測。圖／AI生成
國健署呼籲，高血壓是沉默殺手，建議民眾依照「722居家血壓原則」定期監測。圖／AI生成

衛福部國健署調查發現，台灣20歲以上成人高血壓盛行率30.4%，相當於每3人就有1人罹患高血壓；30至39歲族群血壓異常率達15.1%，約每7人就有1人血壓異常。為防止青壯年忽略健康警訊，國健署今年與60家企業推動職場血壓管理，鼓勵企業設置血壓站，讓上班族工作之餘也能隨時掌握血壓變化。

國健署指出，高血壓並非中老年人才需要擔心的健康問題。根據調查及成人預防保健服務資料，40至64歲民眾血壓異常率更達26.8%，顯示隨著年齡增加，血壓管理的重要性也逐漸提高。尤其，高血壓初期沒有明顯症狀，許多人直到健康檢查或出現身體不適，才發現血壓早已超出正常範圍。

為讓健康管理融入工作日常，國健署今舉辦「健康勞動力—職場血壓管理成果分享會」，邀請企業交流實務經驗。其中，儒鴻企業透過血壓量測「回覆示教」機制，教導員工正確掌握「722」量測方法，並建立紀錄及追蹤回報制度，血壓回報率高達99%。

弘達流通（全聯物流）則利用QR Code回傳員工血壓數據，一旦發現異常，由護理師主動關懷，協助員工了解自身健康狀況。國泰人壽結合員工健康檢查資料，評估未來10年心血管疾病風險，再依風險程度提供個別衛教及醫療轉介，已針對378名高風險員工提供健康照護與指導。

考量員工分散於不同工作據點，台灣電力公司運用去識別化健康代碼，搭配紅、黃、綠燈分級管理制度，追蹤員工血壓健康狀況。大陸工程則導入AI生成技術，製作多國語言衛教影片，協助不同國籍員工理解高血壓防治觀念，突破語言隔閡。

國健署長沈靜芬表示，高血壓初期沒有明顯症狀，民眾不應等到身體不舒服才開始關心血壓。除了善用政府提供的成人預防保健服務，也應建立規律量測習慣，及早掌握健康風險。18歲以上，建議每年至少進行一次「722」居家血壓量測，即連續7天、每天早晚各量1次、每次量2遍。已服用降血壓藥物者，應每3個月於回診前進行一次722量測，提供醫師評估血壓控制情形。

除了養成量血壓的習慣，國健署也鼓勵民眾從日常生活落實健康管理，透過預防保健與疫苗接種來累積點數，只要完成指定的健康檢查、疫苗接種及健康任務，即可累積健康幣。自今年10月1日政策上路以來，截至10月26日止，已有71萬3,090人透過「健康存摺」同意參加健康幣活動；另有28萬2,466人完成「Health GO」App綁定，占同意參加人數的39.6%。

高血壓 國健署 血壓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

逾10%成人有糖尿病或慢性腎病 國衛院串聯11醫學會推慢性共病防治

75歲王文洋起床跌倒骨折！醫揭長者4大骨折部位 3招防跌保命

長者注意！美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%

因應超高齡化 將加強預防、評估與活動空間

相關新聞

十大死因逾半跟它有關！30歲也中招 每7名青壯年就有1人血壓異常

衛福部國健署調查發現，台灣20歲以上成人高血壓盛行率30.4%，相當於每3人就有1人罹患高血壓；30至39歲族群血壓異常率達15.1%，約每7人就有1人血壓異常。為防止青壯年忽略健康警訊，國健署今年與60家企業推動職場血壓管理，鼓勵企業設置血壓站，讓上班族工作之餘也能隨時掌握血壓變化。

中風最怕不是死！台灣每年1.7萬人失能 醫界示警7年恐增12萬人

「中風最殘酷的地方往往不是死亡，而是活著卻癱瘓、失能」，台灣腦中風學會理事長陳龍指出，台灣每年新增約 4.5萬名缺血性腦中風個案，其中高達50%至60%會演變成重度失能，每年新增1.7萬名失能者，推估在政府推動慢性病防治的2024至2030年內，全台因中風累積的新增失能人口將逼近12萬人。

今年1至8月國道2次追撞死亡數攀升 高齡者交通死亡也增3％

交通部今召開2026年10月道路交通安全說明記者會，根據統計，2026年1至8月因交通事故死亡有1777人，與去年及2023年基準年同期相比均有下降。但高齡者死亡人數較去年同期相比仍增加3％，國道整體死亡數也攀升。交通部表示，國道主要是因2次追撞導致數據攀升，呼籲駕駛若發生事故，「先保命再處理」。

本季最年輕死亡病例！40多歲臥床女染新冠一周亡 流感11月上旬脫流行

國內流感仍處流行期，疾管署長羅一鈞指出，預計11月上旬脫離流行。新冠疫情持續下降，但仍新增重症與死亡案例，新冠上周新增8例重症與4例死亡，一名40多歲女性，有神經系統疾病且長期臥床，感染新冠後出現雙側肺炎，治療後仍併發呼吸衰竭，住院一周過世，為本季最年輕的新冠死亡個案。

75歲王文洋起床跌倒骨折！醫揭長者4大骨折部位 3招防跌保命

75歲宏仁集團總裁王文洋日前在家中起床時不慎跌倒，造成大腿骨折，緊急送往台大醫院手術治療。台安醫院骨科主任羅永智表示，長者清晨起床或半夜上廁所時跌倒，在臨床上很常見，尤其高齡者常伴隨骨質疏鬆，一旦跌倒，容易造成手腕、肩膀、髖關節及脊椎等四大部位骨折。

女性影展台灣競賽揭曉！短片《防颱準備》奪金獎 風雨中展現女性韌性

2026台灣國際女性影展閉幕暨台灣競賽頒獎典禮25日晚間於光點華山電影館登場，即便風雨來臨，仍不減影展的熱度與影迷的支持。巧合的是，台灣競賽「金獎：佑爾康品味講究獎」由香港導演陳穎文短片《防颱準備》摘下，片名與當前天候相互呼應，也讓這份得獎喜訊更添時事趣味。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。