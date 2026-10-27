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女性影展台灣競賽揭曉！短片《防颱準備》奪金獎 風雨中展現女性韌性

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
2026台灣國際女性影展閉幕大合影。圖／台灣國際女性影展提供
2026台灣國際女性影展閉幕大合影。圖／台灣國際女性影展提供

2026台灣國際女性影展閉幕暨台灣競賽頒獎典禮25日晚間於光點華山電影館登場，即便風雨來臨，仍不減影展的熱度與影迷的支持。巧合的是，台灣競賽「金獎：佑爾康品味講究獎」由香港導演陳穎文短片《防颱準備》摘下，片名與當前天候相互呼應，也讓這份得獎喜訊更添時事趣味。

今年女性影展台灣競賽共有19部影片入圍角逐大獎，直面移工、戰爭、跨性別等複雜議題，展現豐沛的創作能量。決審陣容囊括國內外資深學者、電影工作者，得獎名單於閉幕典禮盛大揭曉。主持人開場時提及，女性影展走過33年並不容易，而今年在颱風過後迎來閉幕，更讓人感受到影展一路走來「堅定而有韌性」的精神。

眾所矚目的台灣競賽頒獎名單，由香港導演陳穎文的《防颱準備》奪得「金獎：佑爾康品味講究獎」，評審陳明秀（Mia Chen Ming-Hsiu）、安努奇卡・德安德拉德（Annouchka de Andrade）、洪卲寅（Hong So-in）一致給予高度肯定。決選評審代表陳明秀在共同致詞中提到「評審團在這次的觀影過程中被深深感動，從參賽作品中看到了對於社會多元的包容，也感受到年輕創作者的活力。」也讚賞金獎《防颱準備》的情感力道，細膩勾勒了兩個世代的台港女性情誼，當風暴來襲時，深刻映照出女性的韌性與抵抗。

在接下金獎獎盃時，陳穎文驚訝表示自己並未預料到能夠奪得如此大獎，感性提到女性影展是此作品第一個入圍的影展，意義重大。也特別感謝台灣以及故鄉香港，表示兩地帶給她的養分成就了她。

銀獎頒予許慧如導演的《她的碎片》與施方婷、温晉豪導演的《餘波》。《她的碎片》揉合多元素材與檔案影像，在時間的跨度中為導演、母親與外婆的情感留下動人紀錄。雖然《她的碎片》導演許慧如不克參加這次的頒獎典禮，仍然為現場帶來致詞，表示女性的聲音在歷史中常常被遺忘，這次能夠拍攝這樣記錄「失去」的電影是一大幸事，也感謝所有願意在電影中出鏡的女性。

評審亦盛讚《餘波》，以緬甸戰火下的日常故事邀請觀眾在艱困時刻仍然跨越國界，想像更包容的未來。導演施方婷在得獎感言感性表示：「希望可以繼續拍下去，在世界各地繼續拍。」

評審團特別提及獎則由《恨女的逆襲》、《你不在這個蛋糕裡》拿下。《恨女的逆襲》主角林怡婷去年（2025）入圍金馬獎最佳新演員，今年女性影展評審亦熱烈肯定，直呼「注意！年輕一代登場了！」。導演李宜珊上台領獎時，表示這是《恨女的逆襲》的第一個影片獎。她感性表示，之前的短片作品都有投件，未來也會持續投件！

陳亭叡導演甫入圍2026金馬影展最佳動畫短片的《你不在這個蛋糕裡》大玩黑色幽默，成功擄獲評審的心。本片在後同婚年代持續關注女同志反抗歧視的力量，把歡笑與解放一同帶進戲院。發表感言時，導演陳亭叡開心分享女性影展對她有深刻影響，從女影實習生的身分，到今年的女影主視覺設計主視覺，女影是教會她許多事情的地方。

會外賽推出兩大獎項，其中台灣影評人協會推薦獎再度由《餘波》拿下，導演一晚驚喜抱回兩座獎項。評審讚許片中精準的調度，在有限的環境中拍出動人生命力。

而代表觀眾票選獎的王道女子力獎則獻給陳冠君導演執導的《一生二命》。影片中對跨性別生命之路的溫柔刻畫，將掙扎與困境化作感人影像，悉數傳遞給觀眾。頒獎現場，導演陳冠君攜手主角Birdy一同上台領獎，導演提及如果沒有Birdy，這部片就無法存在。

即使展期迎來颱風，仍不減觀眾對女性影展的支持與熱情。第33屆女性影展在志工、贊助夥伴及各界影迷的支持下，持續透過電影匯聚多元觀點，讓不同女性的生命經驗與創作得以被看見，順利落幕。策展人陳慧穎也感謝每一位在風雨中同行的工作夥伴，表示儘管放映艱辛，但電影價值就在於不斷的被播放、觀看。這樣的信念讓影展得以順利舉行，這場關於性別與影像的相遇將持續非分擾動。

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