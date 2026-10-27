器官不是有就能用！醫揭心臟移植關鍵：配對、手術與術後照護缺一不可

振興醫院今年8月同一天獲贈3顆心臟，院內團隊接力完成三例心臟移植手術。雙和醫院器官勸募移植中心主任宋睿祥形容，這就像「一次連中三張一百萬發票」，尤其心臟在台灣是難取得的移植器官，除了捐贈者與受贈者的血型、體型及病況須匹配，醫院還必須具備足夠的手術與術後照護人力，才能把握移植機會。

宋睿祥表示，振興醫院長期以來心臟外科實力強，等待移植的患者較多，不少患者會選擇到該院等待。不過，器官分配並非由醫院自行挑選，而是依照既定登錄系統原則進行，還須考量捐贈者與受贈者的血型、身型等條件，及患者當下的病況。

宋睿祥說，部分病情危急、已使用葉克膜或心室輔助器的患者，會列為第一優先狀態；當有合適的心臟出現，且血型等條件相容時，便會優先考量這類患者。因此，同一天有多顆心臟出現，能否由同一家醫院接連完成移植，仍取決於患者是否符合條件，及醫療團隊能否及時接手。

「主要也是人力要夠。」宋睿祥說，能完成三例心臟移植，不只是需要三間手術室，後續加護病房及照護團隊也都必須具備相應量能，「這是一個非常恐怖的事情」，不能只看手術台上的人力，術後照護同樣是重要考驗。

他也指出，器官捐贈量有限，有時不是器官品質不好，而是醫院當下沒有足夠人力執行移植，只能放棄接手。尤其心臟對缺氧時間及器官品質的要求嚴格，捐贈者年紀較大、血壓不穩或心臟狀況不佳時，心臟往往比其他器官更容易在評估後被排除。

宋睿祥解釋，肝臟、腎臟與心臟的條件不同，腎臟對缺氧時間耐受度較高，肝臟有時也能分割移植；心臟則只有一顆，無法分割，且對器官品質要求高，因此可供移植的比率相對有限。若有100名器官捐贈者，經評估後，肝臟可能有8成可用、腎臟約6至7成，心臟則可能只有4至5成能捐贈。

為增加移植機會，部分醫療團隊也會評估使用「邊緣型捐贈者」的器官，宋睿祥說，這類捐贈者的器官品質可能不完全符合傳統標準，但不代表完全不能使用，仍須依捐贈者器官狀況及受贈者病情，評估移植風險與效益。對已經需要葉克膜維持生命的患者而言，有時即使器官條件不是最理想，也可能是爭取生存機會的選擇；但對病情尚可維持的患者，則可能選擇暫緩移植。