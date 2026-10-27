中風最怕不是死！台灣每年1.7萬人失能 醫界示警7年恐增12萬人

「中風最殘酷的地方往往不是死亡，而是活著卻癱瘓、失能」，台灣腦中風學會理事長陳龍指出，台灣每年新增約 4.5萬名缺血性腦中風個案，其中高達50%至60%會演變成重度失能，每年新增1.7萬名失能者，推估在政府推動慢性病防治的2024至2030年內，全台因中風累積的新增失能人口將逼近12萬人。

60歲會計事務所主管「阿禕」（化名）正坐在辦公桌前核對帳冊，伸手要拿保溫杯時，右手突然劇烈發抖、「匡啷」一聲水灑了一地，想說話嘴裡卻只吐出碎字，身邊同事警覺不對勁，趕緊撥打119送醫。檢查發現，阿禕罹患腦中風，所幸在急救團隊與AI影像平台協助下，幸運在黃金期內被救回。

陳龍表示，阿禕實屬幸運，在辦公室中風時，身邊同事熟知中風症狀，立即要求他「笑一個、雙手平舉、說你好」，才發現阿禕嘴角單側下垂、右手癱軟，趕緊送醫急救。但台灣每年有1.7萬名失能者，一人倒下，不僅摧毀家庭經濟，更讓全家陷入每年至少50萬元到上百萬元的長照噩夢。

腦中風學會向政府提出「國家照顧三個層級」倡議。第一層生存保障：讓人活著，需提供基礎急救醫療，保全生命跡象。第二層尊嚴恢復：讓人有品質地活著，應掌握發病黃金期，以極速流程打通血管、搶救腦神經，避免留下偏癱或失語，維持生活品質。

第三層社會韌性：讓人不增加家庭與社會負擔地活著，須透過急性期完整處置與出院後的積極復能銜接，協助患者重返職場，從根本阻斷長照危機。

「國家對國民的照顧，不能只停留在保住一口氣活著，更要讓人有品質、不拖垮全家地活著！」陳龍強調，要達到最高層級的照顧，須面對急救流程的結構性瓶頸。台灣中風患者在黃金期內接受急性處置比率，2024年統計僅約8.5%，若要拉近與歐美20%的距離，需仰賴系統性工程。

腦中風學會提出三大解方與「中風888行動方案」，第一解方「一級預防快一步」，對接國健署「三高防治 888」，針對中風風險高出一般人近3倍的高血壓、高血糖、高血脂患者，透過成人健檢與心房顫動（AF）風險篩檢，精準找出高危險群，並積極介入生活型態，動態監測三高控制率，期盼從源頭降低三分之一死亡率。

第二解方「急救綠色通道省一步」，以科技驅動建構無縫救治鏈，全面導入「雙AI影像輔助決策平台」，3分鐘內自動判讀大血管阻塞（LVO）。學會呼籲優化醫療法第63及64條快速授權與免責制度，讓偏鄉基層醫院能直連醫學中心神經科遠距背書，落實進門至轉院（DIDO）小於60分鐘，實現「救護車即治療起點」。

最後，「全人復健跨一步」，落實「中風 888 行動方案」，銜接健保PAC急性後期照護與長照3.0，建構國家級腦血管防線。學會正式提出以「三大80%」作為 2030 國家政策 KPI：

第一支箭、識能到位提升80%：破除民眾將初期症狀誤認為「疲勞或自律神經失調」的誤區，加強科學園區與高壓青壯年重點衛教。學會也呼籲政府推動全國性的「中風識能普查」，以真實數據作為未來政策規劃基礎。

第二支箭、行動到位提升80%：全面提升中風危險因子控制率，落實慢性三高族群達標管理、戒菸減重與規律心律監測，降低源頭復發與發病率。

第三支箭、治療到位提升80%：提升綠色通道使用比率，目標讓出現徵兆 119 送醫率突破 8 成，並透過雙 AI 自動排程，全力追趕國際急救標竿。

衛福部長石崇良說，健康台灣願景期望8年內國人平均餘命達82歲，內政部日前公布，去年國人一般平均壽命為81.27歲，排除惡性腫瘤因素可增加3.7歲，避免三高可以增加3.82歲，不亞於癌症預防。預防中風非常關鍵，必須讓中風病人在黃金治療期送到醫院施打血栓溶解劑。另外，今年1月起，健保署推動「全民健康保險高血脂醫療給付改善方案」，以降低死亡及失能率。

陳龍說，中風急救是與時間拔河的系統性工程，關鍵在於流程標準化與區域聯防。透過科技引領與政策資源投注，將台灣的急救處置率拉升至國際標竿，每年就能拯救逾萬家庭免於長照深淵。學會呼籲全民與政府以科技與區域聯防守護國人腦血管健康，擺脫失能陰霾，邁向「2030 零失能台灣」的終極願景。