今晚至明清晨水氣增 宜蘭留意較大雨勢

氣象署表示，今晚起水氣增多，東北季風迎風面降雨增加，明天清晨之前宜蘭地區留意較大雨勢；周末天氣相對穩定，但下周開始東北季風偏強，北台灣低溫可能降至攝氏20度以下。

中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，明天持續受東北季風影響，水氣在今晚至明天增加，迎風面降雨略增，宜蘭今晚明晨要留意局部較大雨勢；29日東北季風減弱，降雨減緩，以基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨為主。

劉沛滕表示，最新資料顯示，第2波東北季風30日增強，持續影響至31日清晨，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨；這波東北季風強度偏弱，31日白天起至11月1日轉為相對穩定且溫暖的天氣。

劉沛滕指出，第3波東北季風11月2日起增強，預估持續影響至11月5日，水氣較多，北部與東半部有局部降雨。

氣溫方面，劉沛滕表示，本周中南部地區氣溫變化不大，白天高溫約30度左右，低溫約22至25度；明天至29日清晨北部偏涼，高溫約24至26度、夜間低溫20至22度，29日白天起回溫；第2波東北季風期間氣溫沒有明顯變化。

劉沛滕進一步提到，第3波東北季風11月2日南下，北台灣高溫降至24度左右，低溫約20、21度，局部地區可能降至20度以下；南部高溫仍有30度左右，南來北往要注意溫差。

劉沛滕提醒，29日晚間至30日清晨雲嘉南地區易有局部霧或低雲，影響能見度；今明兩天、11月1日基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島注意長浪；明天起至30日適逢年度大潮，西部沿海、金門及馬祖在漲潮期間水位偏高，需防排水不易或局部淹水。