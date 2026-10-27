振興醫院同日獲3顆捐贈心臟！醫揭移植量能限制 邊緣器官也可救命

振興醫院今年8月在同日獲得3顆心臟捐贈，院方接力完成3例心臟移植手術，相當罕見。器捐及病主中心前董事長、雙和醫院一般外科主治醫師李明哲表示，器官分配依照登錄與分配原則進行，振興醫院心臟等候人數較多，加上有團隊有能力同時執行多檯心臟移植手術，所以在24小時內為三位病人換心。

根據器捐及病主中心統計，截至九月底，國內心臟等候人數466人，捐贈個案累計43例。李明哲表示，同一天出現多位心臟捐贈者的狀況的確少見，但根據器捐登錄系統，每位等候捐贈者都由一家醫院協助登錄，當出現捐贈者時，系統依照分配原則，個人無法決定器官分配給哪位患者。

器官移植需要捐贈者大愛，手術更需要經驗豐富的醫療團隊。李明哲表示，若同一時間醫院的移植團隊都在執行手術，沒有足夠人力，也只能放棄移植機會。振興一天獲得3顆捐贈心臟，應是等待換心人數較多，加上醫療團隊人數充足，有能力同時執行心臟移植手術。

李明哲表示，振興以心臟手術聞名，若今天是捐贈肝臟，或許林口或高雄長庚也有能力一天內執行3例手術。「有時候不是器官不好，而是沒有足夠的人力同時做。」

許多心臟捐贈者為50歲以上，有心血管疾病、糖尿病、高血壓等，能夠捐贈心臟的比率相對不高。李明哲表示，當有一顆心臟出現，且也符合移植資格，但移植團隊會評估是否要移植給患者使用，患者也可以決定要不要接受這顆心臟。

李明哲說，為了拓展更多捐贈可能，也開始運用邊緣型捐贈者器官，所謂邊緣型捐贈者，是指不完全符合傳統標準的捐贈條件，但不代表所有器官都不能使用。「一個標準的捐贈者，可能可以捐到8個器官；但邊緣型的捐贈者，可能只能捐3、4個，甚至只有1個器官可用，但團隊盡可能讓有意願的器捐者完成心願，同時增加器官來源。