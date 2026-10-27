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赴日旅客67%非選擇黃金路線 福岡、沖繩熱度攀升顯著

中央社／ 記者余曉涵台北27日電

根據旅遊業者調查，台灣赴日旅客中有67%不是走東京、京都與大阪等「黃金路線」，其中福岡沖繩等旅遊熱度持續攀升。

樂天旅遊今天舉行記者會，分享台灣旅客赴日旅遊消費趨勢。

樂天旅遊台灣區總經理陳忠豪表示，過去赴日旅客多以東京、京都與大阪等「黃金路線」為首選，不過依照樂天旅遊內部數據顯示，有高達67%的預定交易額是去非黃金路線的二、三線城市與地方秘境。

陳忠豪說，以台灣市場為例，對比2025年，福岡、沖繩、石川、廣島與青森今年熱度顯著攀升，其中福岡增加4%，沖繩亦增加2.5%，顯示台灣旅客對於秘境、季節風景等的渴望。

此外，陳忠豪表示，台灣旅客單趟旅日平均總預算突破新台幣4萬元，其中住宿部分占總旅費將近一半，且越常去日本的旅客佔比越高，顯示旅客越常去住越好。

陳忠豪說，訂單數據觀察到，台灣旅客赴日有明顯的微型化趨勢，以雙人同遊與單人獨旅為主的少人數訂房是主流，尤其雙人旅遊訂單佔比超過5成。

陳忠豪指出，數據顯示台灣旅客傾向與伴侶、摯友同行或獨自出發，並將預算集中打造更精緻、隨心所欲的客製化旅程。

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