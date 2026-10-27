颱風薔琵影響 光復節連假國道日均交通量減16%

高公局今天公布光復節連假國道全線雙向每日平均交通量89.7百萬車公里，較去年減少16%，研判受颱風薔琵首日停班停課及影響後兩日出遊意願，整體壅塞比例及事故也有減少。

今年光復節3天連假已於昨天結束，交通部高速公路局今天發布新聞稿公布國道交通疏運成果。

高公局指出，光復節連假每日雙向交通量介於68.9至101.4百萬車公里（mvk），其中，南向交通量以第2日達49.2mvk為最高，北向以第3日達53.2mvk為最高，雙向以第2日達101.4mvk為最高，約為平日年平均1.1倍。

國5交通部分，雪隧每日平均通過量為5.5萬輛次，低於平日年平均（5.9萬輛次）。

高公局表示，連假期間國道全線雙向每日平均交通量為89.7百萬車公里（mvk），低於平日年平均（93mvk），較114年光復節3天連假日平均107.0mvk減少16%，研判是受薔琵颱風首日停班停課及影響後兩日民眾出遊意願所致。

此外，每日壅塞比例（每半小時行車時速低於40公里路段與時段占全日路段時段比例）介於0.05至0.23%，平均為0.11%，低於114年光復節連假平均0.79%。

高公局指出，這次光復節連假每日平均肇事件數88件，較114年同期平均135件減少35%，其中首日達109件，對國道車流造成一定影響，但在高公局與國道公路警察局攜手合作下，雖因颱風不利現場作業，平均仍可在21分鐘內排除，有效降低事故對整體車流影響。

高公局表示，光復節連假，除假期疏運外，為降低颱風薔琵對國道交通造成影響，並啟動相應災害（如淹水、強風）應變作為，並調整疏導及優化相關措施，包括取消首日匝道封閉措施、加強強風及雨天行車注意事項宣導。

在用路人配合下，高公局指出，儘管連假後兩日天候回穩、交通量增加，國道仍僅有局部路段因車流集中或事故而出現短暫壅塞情形，顯示這次假期整體疏導發揮一定成效。