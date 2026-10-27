2026南國漫讀節跨月壓軸！陳俊生、廖鴻基、楊双子、馬世芳與蘭萱接力開講 重磅登場

全台最具話題性的藝文盛事「2026南國漫讀節」邁入第八屆，以「南國的玩美日常」為主題，引領大眾深度感受屏東的風土人文與美學能量。10月31日周六至11月1日周日，將於屏東縣立圖書館總館推出最後5場重磅壓軸講座。活動集結名演員、海洋文學作家、國際獲獎小說家、知名音樂評論家與資深媒體人，從慢活記憶、海洋保育、文學翻譯、飲食美學到單車旅行，帶領民眾在10月與11月之交，展開一場集結多元視野的質感對談。

10月31日13:00-14:30於屏東總圖3樓大階梯，由曾為一線演員、現為71快速記憶學校校長陳俊生主講《從快速記憶到南國慢活》，分享如何從昔日忙碌的工作節奏轉型，移居恆春墾丁建立新的生活日常，並從快速記憶的專業出發，引導讀者在生活之中重新找到值得被記得的片刻；當天15:00-16:30於屏東總圖5樓演講廳，則由海洋文學作家廖鴻基帶來《南方以南-海生館駐館及墾丁海域鯨豚觀察經驗》，分享其受邀擔任海洋生物博物館駐館作家期間的心路歷程，以及在墾丁海域執行鯨豚調查計畫的細膩觀察。

10月31日於屏東總圖，藝人陳俊生(左)、作家廖鴻基分別舉辦講座。圖／各講者提供

11月1日3場講座則於屏東總圖5樓演講廳登場。當天11:00-12:30，憑藉《臺灣漫遊錄》榮獲2026年國際布克獎的作家楊双子親臨現場，主講《從台灣到世界：文學如何被翻譯與看見》，分享獲獎後的心情與觀察，並剖析如何透過在地本土敘事展現臺灣多元歷史。

當天13:00-14:30，作家馬世芳主講《吃好吃，讀好吃，寫好吃──管窺「飲食文學」與庶民味覺》，帶領讀者從經典飲食文學切入，管窺常民味覺背後的文化密碼，看跨世代職人如何將庶民小吃烹調成流動的藝術品；當天15:00-16:30，作家蘭萱帶來《和風一起旅行》，分享如何踩動單車穿梭於福爾摩莎山林之美，感受馭風而行的快感與探索陌生之境的瀟灑。

10月31日至11月1日講座期間，有參加講座集點活動的民眾，可至屏東總圖5樓演講廳進行抽獎，有機會抽中2026南國漫讀節限量帆布包，數量有限，送完為止。

馬上報名去：https://linktr.ee/readinginpt