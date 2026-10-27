9歲女童反覆高燒被當扁桃腺、泌尿道感染 下肢無力才發現腸病毒重症

衛福部疾管今天公布國內新增一例腸病毒感染併發重症病例，患者為北部未滿10歲女童，9月下旬出現發燒症狀至醫院就醫後返家，之後反覆發燒且出現排尿困難、腹痛等情形再次就醫並收治住院，後續出現下肢無力等症狀，經臨床評估及通報檢驗，確認為感染克沙奇A6型併發重症，目前已出院返家休養。

疾管署防疫醫師林稜說明，女童無特殊病史，也無國內外旅遊史。9月下旬出現發燒、咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛，醫院診斷為急性扁桃腺炎，給予抗生素後返家；但在一周後，女童卻持續高燒、排尿困難、下腹痛，再次到急診就醫，診斷為疑似泌尿道感染。

收治住院期間，女童出現雙側下肢無力症狀，院方診斷為急性無力肢體麻痺，以及疑似腸病毒併發重症，採檢送驗。女童經治療後症狀改善，生命徵象穩定，住院10天後在10月上旬返家休養。糞便檢體經疾管署實驗室確認為克沙奇A6型腸病毒感染併發重症。疫調顯示，同住家人與校園接觸者沒有疑似徵狀。

疾管署監測顯示，10月18日至10月24日腸病毒門急診就診計7618人次，較前一周9061人次下降15.9%，主要受颱風放假致門診休診影響，但社區疫情傳播風險持續，尚須觀察後續疫情變化。近4周實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為腸病毒D68型及克沙奇A16型。

疾管署表示，今年累計8例腸病毒感染併發重症確定病例，含1例死亡，分別為感染腸病毒D68型5例，克沙奇A4型、克沙奇A6型及克沙奇A16型各1例。

林稜說明，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，同住家人可能把病毒帶回家，造成感染，因此呼籲家長要注意孩童腸病毒症狀，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍，無故驚嚇或突然全身肌肉收縮、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等症狀，請儘速送大醫院治療。

疾管署呼籲，年末交流活動漸多，尤以家庭手足間及校園、托嬰中心、安親班等人口密集且互動頻繁場所最易傳播。為避免腸病毒透過學童頻繁互動傳播，或隨學童帶回家中感染嬰幼兒，籲請家長與教托育機構人員，加強教導孩童落實「濕、搓、沖、捧、擦」正確勤洗手步驟及其他良好衛生習慣。