9歲女童腸病毒重症 一度排尿困難住院救治順利返家

疾管署今天宣布新增1例腸病毒感染併發重症，為北部9歲女童，9月下旬發燒就醫後返家，後續反覆發燒、一度排尿困難再次住院，開始下肢無力才確診，救治10天順利返家。

根據衛生福利部疾病管制署腸病毒疫情監控統計，10月18日至10月24日門急診就診計7618人次，較前一周9061人次下降15.9%，主要受颱風門診休診影響。今年累計8例併發重症病例，分別為感染腸病毒D68型5例，克沙奇A4型、克沙奇A6型及克沙奇A16型各1例。

疾管署今天公布新增1例腸病毒併發重症病例，疾管署防疫醫師林稜說明，女童過去沒有特殊病史，近期沒有國內外旅遊史，9月下旬出現發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等症狀，當天就醫後被診斷為急性扁桃腺炎，給予抗生素治療後返家。

林稜表示，個案1周後因持續高燒，並出現解尿困難、下腹疼痛等症狀，再次前往急診就醫，當時疑似泌尿道感染，收治住院。住院期間，個案開始雙側下肢無力，懷疑為腸病毒感染併發重症，隨即採檢送驗、確診。

經治療後，個案症狀逐漸改善，住院約10天後，於10月上旬出院返家。林稜說，後續經疾管署實驗室檢驗，個案糞便檢體確認感染克沙奇A6型腸病毒。疫調結果顯示，個案的同住家人及校園接觸者均未出現疑似症狀。

新增1例40多歲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡個案，為本季最年輕個案。疾管署副主任李佳琳表示，10月18日至10月24日門急診就診計2534人次，較前一周下降35.3%；本季累計64例本土重症，其中10例死亡，近4週本土病例變異株以PQ.16.1.1為多，其次為NB.1.8.1。

至於國內流感疫情仍處流行期，類流感門急診就診計10萬1746人次，較前一周下降18.8%，主要受颱風放假致門診休診影響；另上周新增85例流感併發重症病例及28例死亡，目前社區中流行流感病毒以A型為主，疾管署長羅一鈞預估這一波流感疫情將於11月上旬脫離流行期。