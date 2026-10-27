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流感新冠作伙打 首波新北長者10月底前施打都可抽黃金

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市衛生局推出「流感新冠作伙打，新北長者抽黃金」活動，日前市長侯友宜視察長者接種疫苗情形。聯合報系資料照
新北市衛生局推出「流感新冠作伙打，新北長者抽黃金」活動，日前市長侯友宜視察長者接種疫苗情形。聯合報系資料照

秋冬呼吸道疾病傳播風險攀升，新北衛生局推出「流感新冠作伙打，新北長者抽黃金」活動，凡設籍新北市且年滿65歲以上的長者，在115年10月31日前完成接種即可參加115年11月5日首波抽獎，最大獎為價值6萬元的黃金，呼籲符合資格的市民儘速接種疫苗。

新北衛生局表示，連假結束，社交活動與人群接觸頻繁，秋冬呼吸道疾病傳播風險也隨之攀升，新北市政府衛生局提醒，符合公費流感及新冠疫苗接種資格的市民朋友，請儘速前往施打，盡早建立免疫防禦屏障，保護自己與家人的健康。

衛生局說明，為鼓勵長者踴躍接種，此次「月月抽黃金」活動連續舉辦3個月，總計逾291萬元的獎項。凡設籍新北市且年滿65歲以上的長者，自115年10月1日起至115年12月31日止，於本市完成流感疫苗或新冠疫苗接種，即可參加抽獎；若2種疫苗皆完成施打，更享有2次中獎機會，首波10月份中獎名單將於11月5日抽出。

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