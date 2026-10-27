台灣首度發現新型抗藥細菌 獲美國CDC刊登示警

陽明交大與榮總團隊於病患身上首度分離出帶有新型抗藥性的肺炎克雷伯氏細菌（Klebsiella pneumoniae），同時與紐約州立大學水牛城分校教授陳亮合作，已將此重要發現，提交美國疾病管制署旗下的權威期刊《Emerging Infectious Diseases》刊登示警。

陽明交大表示，本次發現的兩名臨床個案，都是疫情期間於台北榮民總醫院住院，並從尿液與痰液檢體中分離出多重抗藥性的肺炎克雷伯氏菌。這隻細菌的「青黴素結合蛋白3」（PBP3）被發現多插入了「YRIT」四個胺基酸，導致原本是抗生素重要攻擊標靶的蛋白位點失效。

陽明交大指出，這項新型突變會阻礙β-內醯胺類抗生素與細菌蛋白結合，讓許多青黴素類、頭孢菌素類、單醯胺環類等臨床上常用抗生素藥效顯著下降。過去這種四個胺基酸突變，多半發現於大腸桿菌中，這是台灣首次在臨床感染肺炎克雷伯氏菌的個案中發現。

值得注意的是，這隻臨床菌株不僅具備「YRIT」四個胺基酸突變，更屬於高傳播風險的基因型，本身就已攜帶多個能破壞抗生素酵素的基因。研究團隊在實驗室進行演化模擬發現，一旦這隻細菌進一步產生基因突變，或取得另一種強力破壞廣效抗生素的酵素基因，最終將演變成幾乎無藥可用的全球抗藥性狀態。

陽明交大急重症研究所、台北榮總感染管制中心主任林邑璁表示，過去主要出現在大腸桿菌的新型基因變異，如今在肺炎克雷伯氏菌中被檢出，顯示這類抗藥機制具有跨菌種出現的可能，突顯了現代醫學面對超級細菌的急迫性，未來應持續進行基因監測、開發新型療法以及加強感染控制，已是預防超級細菌的當務之急。