今年1至8月國道2次追撞死亡數攀升 高齡者交通死亡也增3％

交通部今召開2026年10月道路交通安全說明記者會，根據統計，2026年1至8月因交通事故死亡有1777人，與去年及2023年基準年同期相比均有下降。但高齡者死亡人數較去年同期相比仍增加3％，國道整體死亡數也攀升。交通部表示，國道主要是因2次追撞導致數據攀升，呼籲駕駛若發生事故，「先保命再處理」。

根據統計，今年1至8月交通事故死亡數為1777人，相較2025年減少52人，降幅2.8％，與基準年2023年相比較減少212人，降幅10.7％；在各項重要指標中，機車、酒駕、行人、兒少等死亡人數均下降；另外，毒駕部分，從7月起以新制計算，7至8月死亡數共11人，相較7月單月釀7人死亡，8月單月降至4人。

但1至8月高齡者死亡數達790人，雖較基準年2023年減少10人，降幅1.3％，但與2025年相比，增加23人，增幅3％，其中增加最多前3名縣市分別為桃園市23人、台中市20人、花蓮縣11人。

而1至9月A1類事故死亡人數為1132人，較2023年基準年同期減少188人，降幅14.2%；A2受傷件數為37萬7039人，比112年下降6.1%。

交通部路政及道安司長吳東凌說，盡管1至8月高齡者死亡比起去年同期增加3%，但相較1至7月增加5%，增幅減少，顯示已控制住，騎機車及步行為主要事故原因。

而增幅最多的前3縣市中，桃園從1至7月增加25人收斂為1月至8月增加23人，台中市從增加14人變成增加20人，花蓮縣增加13人收斂為11人；吳東凌表示，國人高齡者人數攀升，呼籲家有高齡者家庭多協助留意長者交通安全。

另外，國道1至8月30日死亡人數也增加9人，吳東凌指出，近期數據顯示事故特性為國道二次追撞事故變多，其中8月份就有6件，國道發生車禍，民眾下車處理造成二次追撞，呼籲駕駛一般車禍事故，駕駛下車後要盡快離開現場，A3事故不用等員警來再處理，當下拍完照後就趕快離開，之後再報警，秉持「先保命再處理」原則，避免二次追撞事故發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康