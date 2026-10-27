本季最年輕死亡病例！40多歲臥床女染新冠一周亡 流感11月上旬脫流行

國內流感仍處流行期，疾管署長羅一鈞指出，預計11月上旬脫離流行。新冠疫情持續下降，但仍新增重症與死亡案例，新冠上周新增8例重症與4例死亡，一名40多歲女性，有神經系統疾病且長期臥床，感染新冠後出現雙側肺炎，治療後仍併發呼吸衰竭，住院一周過世，為本季最年輕的新冠死亡個案。

疾管署副主任李佳琳指出，新冠疫情持續下降，10月18日至10月24日門急診就診2534人次，較前一周3919下降35.3%。近4周本土變異株以PQ.16.1.1為多，其次為NB.1.8.1。上周10月20日10月26日新增8例本土重症病例及4例本土死亡病例，本季累計64例本土重症，其中10例死亡。

本季最年輕的新冠死亡個案為中部40多歲女性，疾管署防疫醫師林稜說明，患者有神經系統相關疾病且長期臥床，未接種本季新冠疫苗。10月上旬出現咳嗽、發燒、呼吸困難，急診就醫出現呼吸喘、血氧偏低情形，新冠快篩陽性，X光顯示雙側肺炎。

患者收治隔離病房治療後，檢查顯示白血球正常，但發炎指數升高，伴隨低血鈉、低血鉀等電解質異常，接受氧氣、廣效抗生素、抗病毒藥物與類固醇治療，後來併發呼吸衰竭，住院一周過世。疫調顯示，數名同住家人也曾出現上呼吸道症狀。

林稜指出，患者四十多歲死亡，顯示不僅長者感染新冠後容易出現重症，50歲以下若有高危險因子或慢性疾病，也可能發展成重症甚至死亡。50至64歲無高風險慢性病成人是第二階段新冠疫苗公費接種對象雨將於11月2日開打，呼籲符合資格的民眾，盡速「左流右新街 接種疫苗，保護自己和家人健康。

李佳琳說明，10月18日至10月24日門急診就診計10萬1746人次，較前一周12萬5356下降18.8%，主要受颱風門診休診影響；急診就診病例11%，與前一周相當。社區流感病毒以A型為主，其中A型H1N1占93.4%為主。

李佳琳表示，上周10月20日至10月26日新增85例流感重症病例及28例死亡，以感染A型H1N1為多；本流感季累計391例流感重症病例，其中57例死亡，重症病例65歲以上占69.1%、具慢性病史占85.2%，未接種本季流感疫苗占99.7%。