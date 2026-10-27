兩位名醫離世後 衛福部長：調降醫院評鑑「胡椒鹽」比重減輕負荷

日前高雄中和醫院心臟血管內科醫師朱志生深夜趕回醫院救治病患，卻在路上因交通意外死亡，近期高雄長庚骨科醫師許傑程也在上班時突然倒下，引起外界對於主治醫師過勞的關注。衛福部長石崇良表示，對於兩位醫師倒下非常難過，未來會評估如何從評鑑、主治醫師工作內容等討論如何減輕醫師負擔。

高醫附醫心臟內科醫師朱志生日前晚間騎機車趕回醫院搶救心肌梗塞病患途中，因閃貓不慎自摔身亡，享年56歲；高雄長庚醫院骨科主治醫師許傑程則在10月下旬於工作中突然昏倒，經搶救並使用葉克膜後仍不治離世，享年40多歲。

面對醫界接連失去人才，石崇良中午出席台灣腦中風學會「2030年台灣腦中風治療願景記者會」，會前受訪表示，這兩位醫師都很年輕，且在醫學中心投入急重症工作，發生不幸，「我的心裡很難過」，他已向院方了解，並希望院方後續給予家屬慰問及妥善處理。

針對外界認為醫師過勞，石崇良表示，非常謝謝第一線醫師救治病人，大家都十分辛苦，很多病人的狀況急，但是也請醫師務必保重身體，包括台大醫學院院長吳明賢及近日幾位年輕醫師倒下，期盼醫護人員救人之餘，也要照顧自己及家人。

另外，石崇良說，衛福部擬透過制度改革，減輕醫師工作負荷。把不必要的工作透過分工程序等改善，目前醫院評鑑已暫時把時間間距延長，下一輪評鑑為民國118年。可能大家已開始準備，他請大家把「評鑑放淡一點」，衛福部會讓評鑑逐步回到自動化，反映醫院工作的日常，不需過度投入準備。

醫學中心、教學醫院醫師長期面臨諧音「胡椒鹽」的任務，包括服務、教學與研究，石崇良表示，應該要有不同的思考，他與醫策會討論，未來在教學醫院評鑑時，要調整比重，讓醫師適性發展，不要讓每位醫師都同樣要做這三件事情，減輕臨床負荷。

石崇良指出，過去針對教學醫院評鑑要求，醫師要有一定比例的論文發表，並作為升等的條件，這應該下調，讓醫師適性發展，有些比較喜歡做研究，比重高一些，臨床服務不要那麼重；有些比較喜歡服務，研究論文發表比重減 輕，這是未來調整的方向。