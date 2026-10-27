快訊

河口湖命案死者夫營造「多金小開」專挑女助理 遭懷疑殺妻嗆提告

法國示威擋不了！馬克宏的政治中間路線為何失靈

外資退居配角？投信大買236億、自營商賣超124億元 台股震盪908點收高

聽新聞
0:00 / 0:00

兩位名醫離世後 衛福部長：調降醫院評鑑「胡椒鹽」比重減輕負荷

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良說，醫學中心、教學醫院醫師長期面臨諧音暱稱「胡椒鹽」的任務，又要服務，又要教學，又要研究，他覺得應要有不同的思考，未來在教學醫院評鑑時，要把這三個角色的比重稍微調整，讓醫師適性發展，減輕臨床負荷。記者沈能元／攝影
衛福部長石崇良說，醫學中心、教學醫院醫師長期面臨諧音暱稱「胡椒鹽」的任務，又要服務，又要教學，又要研究，他覺得應要有不同的思考，未來在教學醫院評鑑時，要把這三個角色的比重稍微調整，讓醫師適性發展，減輕臨床負荷。記者沈能元／攝影

日前高雄中和醫院心臟血管內科醫師朱志生深夜趕回醫院救治病患，卻在路上因交通意外死亡，近期高雄長庚骨科醫師許傑程也在上班時突然倒下，引起外界對於主治醫師過勞的關注。衛福部石崇良表示，對於兩位醫師倒下非常難過，未來會評估如何從評鑑、主治醫師工作內容等討論如何減輕醫師負擔。

高醫附醫心臟內科醫師朱志生日前晚間騎機車趕回醫院搶救心肌梗塞病患途中，因閃貓不慎自摔身亡，享年56歲；高雄長庚醫院骨科主治醫師許傑程則在10月下旬於工作中突然昏倒，經搶救並使用葉克膜後仍不治離世，享年40多歲。

面對醫界接連失去人才，石崇良中午出席台灣腦中風學會「2030年台灣腦中風治療願景記者會」，會前受訪表示，這兩位醫師都很年輕，且在醫學中心投入急重症工作，發生不幸，「我的心裡很難過」，他已向院方了解，並希望院方後續給予家屬慰問及妥善處理。

針對外界認為醫師過勞，石崇良表示，非常謝謝第一線醫師救治病人，大家都十分辛苦，很多病人的狀況急，但是也請醫師務必保重身體，包括台大醫學院院長吳明賢及近日幾位年輕醫師倒下，期盼醫護人員救人之餘，也要照顧自己及家人。

另外，石崇良說，衛福部擬透過制度改革，減輕醫師工作負荷。把不必要的工作透過分工程序等改善，目前醫院評鑑已暫時把時間間距延長，下一輪評鑑為民國118年。可能大家已開始準備，他請大家把「評鑑放淡一點」，衛福部會讓評鑑逐步回到自動化，反映醫院工作的日常，不需過度投入準備。

醫學中心、教學醫院醫師長期面臨諧音「胡椒鹽」的任務，包括服務、教學與研究，石崇良表示，應該要有不同的思考，他與醫策會討論，未來在教學醫院評鑑時，要調整比重，讓醫師適性發展，不要讓每位醫師都同樣要做這三件事情，減輕臨床負荷。

石崇良指出，過去針對教學醫院評鑑要求，醫師要有一定比例的論文發表，並作為升等的條件，這應該下調，讓醫師適性發展，有些比較喜歡做研究，比重高一些，臨床服務不要那麼重；有些比較喜歡服務，研究論文發表比重減 輕，這是未來調整的方向。

石崇良 醫院 衛福部 醫師

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

醫猝逝頻傳引關注過勞 石崇良：改善行政負擔減壓

78歲翁肺炎反覆住院 醫揭推動「打抗生素免住院」最大阻力：保險理賠

一日三人換心！振興40名醫護不斷電24小時 創國內心臟外科醫學極限

總統：編足預算改善醫療環境 達成健康台灣

相關新聞

75歲王文洋起床跌倒骨折！醫揭長者4大骨折部位 3招防跌保命

75歲宏仁集團總裁王文洋日前在家中起床時不慎跌倒，造成大腿骨折，緊急送往台大醫院手術治療。台安醫院骨科主任羅永智表示，長者清晨起床或半夜上廁所時跌倒，在臨床上很常見，尤其高齡者常伴隨骨質疏鬆，一旦跌倒，容易造成手腕、肩膀、髖關節及脊椎等四大部位骨折。

連假玩太嗨出事了！性病求診人數翻倍 醫曝患者共同點：氣氛一好就忘了

顧芳瑜解釋，放假期間不必上班、上課，許多人整天待在家裡，隨著相處時間增加，親密接觸的機會也可能跟著提高，這原本是正常且健康的事情，但問題往往出在「氣氛一好，防護就忘了」。

移工失聯、懷孕陷照顧空窗 失能家庭痛訴：被政府當「人肉皮球」互踢

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今赴勞動部，高喊「失能家庭要生存」、「照護不能斷」、「合法雇主要保障」等口號，並向勞動部長洪申翰下戰帖，要求公開政策辯論。台灣雇主協會理事長張姮燕痛斥，衛福部、勞動部將失能家庭當「人肉皮球」踢來踢去，當移工失聯、懷孕或轉換雇主等狀況發生，讓失能家庭陷入照顧空窗期、求助無門。

兩位名醫離世後 衛福部長：調降醫院評鑑「胡椒鹽」比重減輕負荷

日前高雄中和醫院心臟血管內科醫師朱志生深夜趕回醫院救治病患，卻在路上因交通意外死亡，近期高雄長庚骨科醫師許傑程也在上班時突然倒下，引起外界對於主治醫師過勞的關注。衛福部長石崇良表示，對於兩位醫師倒下非常難過，未來會評估如何從評鑑、主治醫師工作內容等討論如何減輕醫師負擔。

腦麻患者於母親四周年忌日發聲、外看休假陷照顧空窗 籲政府接住失能者

台灣邁入超高齡社會，許多65歲以上長者、失能患者需外籍看護協助照顧，但外籍看護休假時，照顧工作即陷入空窗期。民間看護工團體今至衛福部抗議，要求政府不應輕忽個別家庭獨自承擔聘僱與照顧風險，呼籲在充實照顧及障礙支持的人力的同時，應即刻開始規畫家事移工機構聘僱制度。

台灣虎航引擎延遲缺點卻逾期未檢 民航局開罰20萬

台灣虎航去年1架A320neo（編號B-50023），因2號發動機燃燒室「延遲缺點」未依規定按時完成檢查管制，違反「航空器飛航作業管理規則」，交通部民航局公告，依民航法處以新台幣20萬元罰鍰，並要求立即改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。