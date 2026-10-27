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僅2家以台為母港…搶郵輪商機 港務公司插旗旅展：掛靠仍看好

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
郵輪資料照。圖／美聯社
郵輪資料照。圖／美聯社

公主郵輪撤出台灣市場後，目前台灣僅剩2家郵輪以基隆港或高雄港為母港。但世界都在搶郵輪商機，港務公司稱，明年掛靠航次預期成績仍相當亮眼，且有較高端郵輪來台，表現上仍相當樂觀。

交通部運輸研究所日前指出，我國的郵輪旅遊正快速復甦。其中，掛靠港郵輪的占比增多，2025年掛靠港占比提高到39%；外籍旅客占比提升，2024年提高至58%；Fly Cruise旅客人數增加，2023年占比提升到11%。

數據顯示台灣成為國際郵輪的亞洲郵輪航線重要節點，根據國際郵輪協會（CLIA）統計，去年台灣名列全球第13大、亞洲第4大郵輪客源市場，亞洲排名僅次於中國、新加坡及印度，展現臺灣郵輪市場的發展實力。

港務公司表示，基隆港為北台灣重要郵輪母港，鄰近臺北都會區，具備便利的聯外交通及完善的旅客服務。隨著國際郵輪品牌持續布局，郵輪產品與航線也日益多元，奢華型（Luxury）及探險型（Expedition）郵輪占基隆港郵輪靠泊艘次的比例，由疫情前的7%提升至今年度的16%。

港務公司指出，雖然目前僅剩麗星郵輪及歌詩達號以台灣為母港，但掛靠艘次逐步成長，南北雙母港策略，讓台灣郵輪市場除了面向大眾外，也逐步吸引到更多高端郵輪品牌及旅客造訪台灣。

力推郵輪經濟，11月初登場、一年一度最大的旅展「台灣國際旅展」，港務公司也將首度參加，與麗星郵輪合作，透過集章互動活動，認識港群特色、郵輪航線及港口周邊觀光景點。

港務公司說，這次破天荒與郵輪公司共推聯名磁鐵紀念小物，將港口風景與海上旅行意象化為兼具紀念意義與收藏趣味的特色禮品，配合活動限量發送。

郵輪 旅展 基隆港

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