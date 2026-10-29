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太陽集團旗下太陽富國航空首度參展2026 ITF台灣國際旅展　祭出展場限定機票優惠與豐富好禮

文／ 太陽富國航空Sun PhuQuoc Airways

越南最大、最具影響力的民營企業集團之一——太陽集團（Sun Group），在高端旅宿與休閒旅遊領域居於越南領先地位。旗下航空品牌太陽富國航空（Sun PhuQuoc Airways，簡稱 SPA）將首度參加2026 ITF台灣國際旅展，於11月6日至9日在K701展位與旅客見面，推出多項旅展限定優惠及互動體驗活動，邀請民眾規劃下一趟越南之旅，搶先預訂機票。

首度參展ITF！11月6日至9日限定機票優惠　最高每人折抵新台幣600元 。 圖／太陽富國航空Sun PhuQuoc Airways 提供
首度參展ITF！11月6日至9日限定機票優惠　最高每人折抵新台幣600元 。 圖／太陽富國航空Sun PhuQuoc Airways 提供

為歡慶首度參加台灣國際旅展，太陽富國航空特別推出展期限定機票優惠，旅客可於11月6日至9日期間，透過太陽富國航空官方網站或手機App訂票，輸入領取的優惠代碼，即可享有適用航班與票價的折扣。

本次優惠將隨機提供不同折扣：
•1至4人同行訂位： 每位旅客最高可折抵新台幣600元。
•1至2人同行訂位： 每位旅客可折抵新台幣200元。

旅客可依照活動指示填寫電子郵件地址，接收優惠活動資訊並取得隨機分配的優惠代碼。由於每日提供的優惠代碼數量有限，建議有興趣的旅客及早參與，把握限時優惠機會。

本優惠適用於符合資格的台北出發、前往越南目的地之航線，以及所有可供預訂的票價艙等。訂票期間為2026年11月6日至11月9日，旅遊期間為2026年11月15日至2027年3月27日，指定旺季期間除外。

台北直飛富國島每日航班，享23公斤託運行李與免費機上餐點。 圖／太陽富國航空Sun PhuQuoc Airways 提供
台北直飛富國島每日航班，享23公斤託運行李與免費機上餐點。 圖／太陽富國航空Sun PhuQuoc Airways 提供

透過本次ITF旅展限定優惠，太陽富國航空讓富國島假期更加輕鬆實現。旅客可搭乘台北直飛富國島的每日航班，享有每人免費23公斤託運行李額度及免費機上餐點，輕鬆展開越南度假之旅。

富國島擁有純淨迷人的海灘、令人驚豔的夕陽景致，國際旅客亦可依相關入境規定享有免簽待遇。此外，旅客還可探索太陽集團於富國島南部打造的旅遊休閒生態圈，住宿、餐飲及娛樂體驗最高可享30%優惠，享受豐富多元的度假選擇。

現場互動遊戲與豐富好禮　機票、度假住宿券及飛機模型等你來拿

除了機票優惠，太陽富國航空也將於K701展位規劃多元互動活動。民眾可參與任務闖關遊戲、填寫問卷及體驗現場互動，有機會獲得精美贈品，並參加多項好禮抽獎活動。

本次活動獎項包括：
•太陽富國航空台北（TPE）－富國島（PQC）來回機票兌換券，適用於基本票價。
•越南富國島國際知名度假飯店免費住宿券。
•太陽富國航空飛機模型。
•數千份太陽富國航空精美紀念品。

圖／太陽富國航空Sun PhuQuoc Airways 提供
圖／太陽富國航空Sun PhuQuoc Airways 提供

現場互動活動將於2026年11月6日至9日，每日上午10時至下午4時舉行，歡迎民眾前往參與。

太陽富國航空誠摯邀請旅客於旅展期間蒞臨K701展位，體驗品牌互動活動並把握限時優惠。從實用的旅遊大獎到精美收藏紀念品，太陽富國航空期盼為每位到訪民眾帶來驚喜，邀請大家一同探索越南最具魅力的休閒度假勝地——富國島。

展覽資訊
展覽名稱： 2026 ITF台灣國際旅展
展覽日期： 2026年11月6日至11月9日
太陽富國航空展位： K701
現場互動活動時間： 每日上午10時至下午4時

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