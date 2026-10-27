健康幣帶動疫苗接種！流感疫苗破400萬劑創6年新高 肺鏈接種率近4成

健康幣上路帶動疫苗打氣，打滿疫苗最高可拿到1950幣，疾管署長羅一鈞今天表示，疫苗開打至今，公費流感疫苗累計接種400.8萬人次，創6年同期新高；新冠疫苗和肺炎鏈球菌疫苗接種量也明顯攀升。此外，流感疫情逐漸下降，最快11月上旬脫離流行。

羅一鈞指出，10月1日至26日，18歲以上公費流感疫苗接種272.5萬人次、自費28.8萬人次，較去年同期的254.1萬及16.9萬人次，分別增加約7%及70%；新冠疫苗則累計公費接種117.6萬人次、自費188人次，較去年同期的87萬及119人次，分別增加約35%及58%。

肺炎鏈球菌疫苗同樣受惠於健康幣政策。羅一鈞表示，10月1日至26日，公費及自費接種分別達10.4萬及0.3萬人次，為政策實施前同期接種量的3.5倍及2.4倍。65歲以上長者接種率已由37%升至39.9%，原本預期年底前要達40%，如今提前達標。

以公費接種對象計算，流感疫苗累計接種約400.8萬人次，較去年同期的387萬人次增加約4%；新冠疫苗則累計接種逾118萬人次，約為去年同期88.5萬人次的1.3倍。

65歲以上長者方面，流感疫苗累計接種183萬人次，接種率38.4%，較去年同期的168萬人次、36.8%，接種人次增加約9%；新冠疫苗累計接種94萬人次，接種率19.3%，較去年同期的71萬人次、14.4%，增加約32%。

今年10月1日起，年滿18歲民眾接種流感、新冠及肺炎鏈球菌疫苗，無論公費或自費，分別可獲得450、900及600健康幣。羅一鈞認為，健康幣政策帶動今年疫苗接種情形升溫。

羅一鈞呼籲，接種流感及新冠疫苗是降低感染、重症及死亡風險的重要措施。公費流感及新冠疫苗第二階段將於11月2日開打，對象為50至64歲無高風險慢性病成人，符合資格的民眾可就近前往合約院所接種。