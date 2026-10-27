乳癌精準治療再突破 「先期化療+前哨淋巴切片」迎來個人化治療曙光

乳癌醫療技術邁向精準醫療時代，乳癌已不再是不可治癒的絕症。大千綜合醫院乳房外科醫師陳以涵指出，對術前評估無淋巴結轉移的乳癌患者，實施「前哨淋巴切片」已成為標準手術流程；而針對診斷時已出現腋下淋巴結轉移的患者，如果先接受「先期性化學治療」，不僅能縮小腫瘤，治療後淋巴結癌細胞完全消失，同樣有機會透過前哨淋巴切片，免除傳統「腋窩淋巴結擴清術」帶來的嚴重手臂水腫併發症。

陳以涵指出，前哨淋巴切片是乳癌精準醫療的重要體現，做法是在手術前將微量放射性物質注射於腫瘤或乳頭周圍區域，這些物質會模擬癌細胞的擴散模式，順著乳房淋巴管引流至腋下淋巴結。手術進行中，醫師即可利用偵測儀定位出帶有放射訊號的淋巴結（前哨淋巴結）並進行冷凍切片化驗，藉此判定是否有腫瘤轉移。此技術能在獲得精準淋巴病理分期的同時，大幅降低傳統切除過多淋巴結造成的手臂淋巴水腫風險。

她表示，如果病人在初診斷時已發生腋下淋巴結轉移，臨床上會先給予先期性化療。若藥物治療反應良好，原本腫大的腋下淋巴結在療程後消失，根據近年多項臨床研究顯示，此時同樣可以施行前哨淋巴切片手術。若前哨淋巴切片顯示無癌細胞（病理完全緩解），代表藥物已精準清空癌細胞，病人即可免去腋窩淋巴結擴清手術，大幅提升術後生活品質；但如果切片顯示「仍殘留癌細胞」，則代表藥物尚未完全清除病灶，醫師會在術中接續進行腋窩淋巴結擴清，並於術後規畫其他輔助性治療以加強控制。

陳以涵分享43歲魏姓女患者的案例指出，病人當初確診乳癌時，左乳腫瘤已達6公分且侵犯至皮膚，同時伴隨多顆腋下淋巴結轉移。依當時病況，必須接受「左乳房全切除」及「腋窩淋巴結擴清術」，但在醫療團隊建議下，患者先接受8次先期性化學治療，腫瘤與腋下淋巴結均顯著縮小。後續順利接受「左乳房部分切除」與「前哨淋巴切片手術」，術後病理報告證實體內癌細胞已完全消失，達到「病理完全緩解」，不僅成功保留乳房，也免去了手臂水腫的後遺症。

陳以涵強調，前哨淋巴切片與先期性化療在乳癌治療史上具有劃時代的意義。前哨淋巴切片可以避免手臂淋巴水腫的發生，而先期化療能讓藥物對腫瘤的療效一目了然，進而協助醫療團隊為每位患者量身打造個人化治療計畫方案，順利對抗乳癌威脅。

病人左乳腫瘤已達6公分且轉移腋下淋巴結（左圖紅圈處），經先期性化療後，腫瘤與腋下淋巴結明顯縮小（右圖藍圈處）。圖／大千綜合醫院提供