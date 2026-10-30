眼皮腫一顆好痛！網友熱議TOP6「長針眼原因」 愛揉眼睛也中招？



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「長針眼原因」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP6長針眼原因。

針眼是許多人都有過的惱人經驗，眼皮突然紅腫疼痛，不但影響外表，也為日常生活帶來諸多不便。究竟是哪些生活習慣與身體狀況，容易讓針眼找上門？本篇整理網友熱議的TOP6「長針眼原因」，一起來看看吧！

「衛生習慣不佳」細菌趁隙入侵 「睡眠不足」、「用眼過度」也易中招

網友熱議TOP6長針眼原因 網路聲量排行

觀察近一年內網友針對「長針眼原因」的相關話題討論，可以發現最多人提及的是「衛生習慣不佳」。針眼的正式醫學名稱為「麥粒腫」，是一種急性化膿性炎症，常與葡萄球菌感染有關，通常會伴隨著紅、腫、熱、痛等症狀。

日常清潔習慣不佳也可能增加眼部感染風險，例如未洗手便揉眼睛，或未確實卸除眼妝、使用過期眼妝產品等。便有網友分享，自己因為習慣揉眼睛，「一年真的可以長4次針眼」，讓他不得不隨時準備眼藥水以備不時之需；也有人提醒「使用睫毛膏一定要卸乾淨」，否則殘留的彩妝恐讓針眼找上門。從網友經驗可見，養成勤洗手、避免揉眼及確實清潔眼妝等習慣，有助降低眼部感染的機率。

除了衛生習慣外，「睡眠不足」與「用眼過度或視力問題」也是網友常提及的長針眼原因。一位網友分享自己習慣報復性熬夜，結果「狂長針眼一個月都沒好」；也有人感嘆，自己原本從未長過針眼，30歲以後卻開始一熬夜就發作。

至於「用眼過度」因會使眼部肌肉持續緊繃、無法放鬆，容易導致皮脂腺阻塞發炎，故也可能誘發針眼。一位網友發文表示「最近忙碌過頭，用眼過度長針眼好不舒服」，也有人分享「因為用眼過度，眼睛只要乾澀2天以上就一定會長針眼」的經驗，便有留言提醒即使工作再忙碌，仍要適度讓眼睛休息。

而近視、老花等有視力問題的族群，因用眼時需費力對焦，眼睛便也相對容易疲勞緊繃，同樣會有因皮脂腺阻塞發炎而引發針眼的風險，亦需多加留意。

此外，「過敏體質」也是網友討論長針眼時提及的因素之一。眼科醫師指出，有過敏體質者容易因食用海鮮或堅果等食物而引發眼睛過敏，進而導致針眼。在網紅分享女兒針眼治療紀錄的貼文下，便有留言認為針眼可能與髒污或接觸過敏原有關，建議家長加強居家環境及衣物、寢具等用品的清潔，以預防針眼一再復發。

針眼的發生與許多生活習慣有關，平時養成勤洗手、避免揉眼的習慣，並維持充足睡眠、讓眼睛適度休息，才能降低針眼找上門的機會。若不慎長了針眼，切勿自行擠壓或挑破，建議及早就醫診治，把握治療時機！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「長針眼原因」相關討論則數。

觀測期間：2025/10/13~2026/10/13，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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