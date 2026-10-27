腦麻患者於母親四周年忌日發聲、外看休假陷照顧空窗 籲政府接住失能者

台灣邁入超高齡社會，許多65歲以上長者、失能患者需外籍看護協助照顧，但外籍看護休假時，照顧工作即陷入空窗期。民間看護工團體今至衛福部抗議，要求政府不應輕忽個別家庭獨自承擔聘僱與照顧風險，呼籲在充實照顧及障礙支持的人力的同時，應即刻開始規畫家事移工機構聘僱制度。

桃園市家庭看護工職業工會（DCU）、台灣身心障礙者自立生活聯盟、婦女新知基金會、台灣國際勞工協會（TIWA）等近20個民間團體今天上午至衛福部抗議，要求政府重視外籍看護人力問題，衛福部則由長照司科長徐鉅美代表收下陳情書。

參與抗議的40歲劉于濟為極重度肌肉萎縮症患者，從青少年開始聘請外籍看護照顧生活起居，包括半夜翻身等，已長達25年，由於父母平時都要上班，無法擔負照顧工作，一直十分仰賴外籍看護照顧，但外看需要休假，一旦休假時，他就陷入無人照顧的窘境，若要額外聘請看護，需額外支出2、3千元。

劉于濟說，長照3.0上路後，外籍看護休假可以申請喘息服務，但外籍看護申請24小時休假，讓他生活更不便，衛福部應該要接住身心者障礙者需求且提供協助，不應讓雇主與外籍看護互相對立。

台北市新活力自立生活協會成員、先天性腦性麻痺患者王雅瑩因病情關係，無法完整說話，透過看護翻譯表示，一般人處理生活的許多小事，可能輕而易舉，但對她們卻需要付出更多的時間和力氣。現實中的人力支援服務，仍然面臨申請程序、服務時數、人力不足及使用彈性等問題。

王雅瑩表示，這些人力支援不是替她決定人生，而是幫助她有能力決定自己的人生。希望政府能看見障礙者需要支援。不應侷限於基本生活照顧，更應延伸到就業、學習、社會參與及自力生活。

「障礙限制了我的身體，卻不應限制我的人生。」王雅瑩說，人力支援不是施捨，而是實現平等的橋樑，好的政策不是讓我們依賴別人，而是讓我們有機會活出自己。

今天是王雅瑩的媽媽過世4周年，她在4年前的今天對媽媽說「我會好好照顧自己」，今天她想要做一件有意義的事情，讓媽媽看見，希望她的訴求政府能夠重視。

抗議團體表示，近期家務移工懷孕議題，再次成為社會關注焦點，移工懷孕所衍生的照顧空窗議題，已被操作成移工休假權益與長照需求的對立。但困擾雇主的不僅是移工懷孕生產，如例休、病假、罹患重症、意外工傷，甚至返鄉探親，只要有照顧空窗，都會成為長照家庭及障礙者的困境，被照顧者面臨安置、臨時照顧及看護移工重新聘僱費用等。

移工團體訴求，看護應由機構聘僱看護，由機構提供照顧使用者到家服務，可多人輪班、同時兼顧24小時服務需求。如此一來，即便移工懷孕、生病、返鄉探親，也有其他人可以繼續提供服務。勞動部於2025年推出「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，由機構提供全日、半日及部分時數的自費就醫陪伴或生活陪伴服務等。

但衛福部強調，家庭看護移工與長照體系不同。移工團體表示，家庭看護承了台灣三分之一的長照責任，但個人聘僱制度顯然已無法充分回應國人的長照需求，移工與長照需求者弱弱相殘的慘劇屢見不鮮，衛福部仍然不願將移工納入長照體系。

抗議團體提出5大訴求：

一、衛福部應擔負起與勞動部共同設計與規畫多元陪伴照顧服務的責任 二、補助中低收入戶使用多元陪伴照顧服務，且難以獲得中低收入戶資格者，提供合理公共經費補助制度 三、在充實照顧及障礙支持人力的同時，應即刻開始規畫家事移工機構聘僱制度 四、衛福部應完善照顧空窗的緊急承接機制，並確保服務使用者的自主權及服務品質，提供具可負擔性的服務。 五、規畫社福制度時，必須納入多元聲音，讓不同群體的民間團體都能參與決策機制

衛福部長照司副司長吳希文說，衛福部持續與勞動部合作，精進長照及家庭照顧支持措施。自去年9月起，已放寬聘有外籍家庭看護工的家庭使用社區式照顧服務，鼓勵運用日照中心、家庭托顧等資源。

吳希文說，相關服務不受移工是否請假限制，聘有外籍看護工的家庭皆可申請；建議民眾申請聘僱移工時，同步向照管中心申請長照需求評估，以利及早安排所需服務。衛福部統計，聘僱外籍家庭看護工的家庭中，約有13萬人使用長照服務，約占全年累計聘僱家庭看護工人數的47%。