水墨山水化成立體陶藝 唐榕「山彩疊疊」陶博館展出

傳統水墨山水不只停留在紙上，也能轉化為立體陶藝。陶藝家唐榕個展「山彩疊疊」即日起至11月15日在新北市立鶯歌陶瓷博物館B1陶藝長廊展出，透過陶瓷刻痕、釉色及釉上彩繪，將山水的形與色轉化成立體雕塑，探索自然景觀、觀看記憶與人文情感間的連結。

陶博館館長張啟文表示，陶博館透過「申請展徵件」機制，鼓勵藝術家以陶藝進行多元創作，讓不同面向的當代陶藝作品在館內交流呈現。

唐榕畢業於國立清華大學藝術與設計學系，並於國立臺北科技大學文化事業發展所取得碩士學位，2025年入選臺灣陶藝獎創作獎，也曾參與多場國內外展覽交流。

此次創作以「山水」為核心，唐榕將傳統水墨皴法的筆觸轉化成立體山巒語彙，透過陶瓷形塑、刻痕及材質實驗，延續東方山水精神，同時融入對自然與當代生活的觀察。

展出作品「山侘」以裝裱工藝延伸「窗」的意象，將彩繪瓷片置入框架，搭配手工染紙，再透過瓷片切割、拼接及錯落排列，施以霧面釉及釉上彩繪，將零碎山水重新組合，呈現幽深、寧靜的記憶風景。

另一件作品「覓山行」則以10座獨立山體雕塑構成山林景致，每座山體各有不同造形與姿態，並利用刻痕及自然色澤釉藥營造如山脈岩層般的肌理。山體高低、遠近錯落，讓觀者如同行走山徑，呈現「可行、可望、可遊」的山水意境。

陶博館表示，「山彩疊疊－唐榕個展」將傳統山水畫轉化成立體風景，也把人與自然間累積的記憶與情感融入陶土與色彩之中，邀請民眾感受山水藝術與當代陶藝結合的不同面貌。

「山侘」以裝裱工藝延伸窗景意象，將切割彩繪瓷片結合手工染紙，重構山水記憶。圖／陶博館提供

「覓山行」以十座錯落的獨立山體雕塑展現岩層肌理，營造如步山徑的山水意境。圖／陶博館提供

「山彩疊疊－唐榕個展」即日起至11月15日在陶博館B1陶藝長廊展出。圖／陶博館提供