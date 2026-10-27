快訊

好市多驚見「封印的iPhone Duo」！網曝關鍵原因：恐變2支手機

河口湖命案竟是女員工殺老闆娘…今年9月進公司 疑與死者丈夫合謀詐保

台灣遊客注意！日樂天旅遊爆大規模個資外洩 信用卡資料外流

聽新聞
0:00 / 0:00

水墨山水化成立體陶藝 唐榕「山彩疊疊」陶博館展出

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
「覓山行」以十座錯落的獨立山體雕塑展現岩層肌理，營造如步山徑的山水意境。圖／陶博館提供
「覓山行」以十座錯落的獨立山體雕塑展現岩層肌理，營造如步山徑的山水意境。圖／陶博館提供

傳統水墨山水不只停留在紙上，也能轉化為立體陶藝。陶藝家唐榕個展「山彩疊疊」即日起至11月15日在新北市立鶯歌陶瓷博物館B1陶藝長廊展出，透過陶瓷刻痕、釉色及釉上彩繪，將山水的形與色轉化成立體雕塑，探索自然景觀、觀看記憶與人文情感間的連結。

陶博館館長張啟文表示，陶博館透過「申請展徵件」機制，鼓勵藝術家以陶藝進行多元創作，讓不同面向的當代陶藝作品在館內交流呈現。

唐榕畢業於國立清華大學藝術與設計學系，並於國立臺北科技大學文化事業發展所取得碩士學位，2025年入選臺灣陶藝獎創作獎，也曾參與多場國內外展覽交流。

此次創作以「山水」為核心，唐榕將傳統水墨皴法的筆觸轉化成立體山巒語彙，透過陶瓷形塑、刻痕及材質實驗，延續東方山水精神，同時融入對自然與當代生活的觀察。

展出作品「山侘」以裝裱工藝延伸「窗」的意象，將彩繪瓷片置入框架，搭配手工染紙，再透過瓷片切割、拼接及錯落排列，施以霧面釉及釉上彩繪，將零碎山水重新組合，呈現幽深、寧靜的記憶風景。

另一件作品「覓山行」則以10座獨立山體雕塑構成山林景致，每座山體各有不同造形與姿態，並利用刻痕及自然色澤釉藥營造如山脈岩層般的肌理。山體高低、遠近錯落，讓觀者如同行走山徑，呈現「可行、可望、可遊」的山水意境。

陶博館表示，「山彩疊疊－唐榕個展」將傳統山水畫轉化成立體風景，也把人與自然間累積的記憶與情感融入陶土與色彩之中，邀請民眾感受山水藝術與當代陶藝結合的不同面貌。

「山侘」以裝裱工藝延伸窗景意象，將切割彩繪瓷片結合手工染紙，重構山水記憶。圖／陶博館提供
「山侘」以裝裱工藝延伸窗景意象，將切割彩繪瓷片結合手工染紙，重構山水記憶。圖／陶博館提供

「覓山行」以十座錯落的獨立山體雕塑展現岩層肌理，營造如步山徑的山水意境。圖／陶博館提供
「覓山行」以十座錯落的獨立山體雕塑展現岩層肌理，營造如步山徑的山水意境。圖／陶博館提供

「山彩疊疊－唐榕個展」即日起至11月15日在陶博館B1陶藝長廊展出。圖／陶博館提供
「山彩疊疊－唐榕個展」即日起至11月15日在陶博館B1陶藝長廊展出。圖／陶博館提供

「山侘」以裝裱工藝延伸窗景意象，將切割彩繪瓷片結合手工染紙，重構山水記憶。圖／陶博館提供
「山侘」以裝裱工藝延伸窗景意象，將切割彩繪瓷片結合手工染紙，重構山水記憶。圖／陶博館提供

鶯歌

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

開箱百富史上最高年份88年威士忌！華山特展絕美登場 極致珍稀搶先看

台灣科技藝術捷克訊號節亮相 登大報封面備受矚目

ITF國際旅展11月6日登場 觀光署推13國家風景區特色遊程

2026 ITF倒數二周 觀光署「台灣起步走」四大亮點搶先看

相關新聞

連假玩太嗨出事了！性病求診人數翻倍 醫曝患者共同點：氣氛一好就忘了

顧芳瑜解釋，放假期間不必上班、上課，許多人整天待在家裡，隨著相處時間增加，親密接觸的機會也可能跟著提高，這原本是正常且健康的事情，但問題往往出在「氣氛一好，防護就忘了」。

移工失聯、懷孕陷照顧空窗 失能家庭痛訴：被政府當「人肉皮球」互踢

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今赴勞動部，高喊「失能家庭要生存」、「照護不能斷」、「合法雇主要保障」等口號，並向勞動部長洪申翰下戰帖，要求公開政策辯論。台灣雇主協會理事長張姮燕痛斥，衛福部、勞動部將失能家庭當「人肉皮球」踢來踢去，當移工失聯、懷孕或轉換雇主等狀況發生，讓失能家庭陷入照顧空窗期、求助無門。

腦麻患者於母親四周年忌日發聲、外看休假陷照顧空窗 籲政府接住失能者

台灣邁入超高齡社會，許多65歲以上長者、失能患者需外籍看護協助照顧，但外籍看護休假時，照顧工作即陷入空窗期。民間看護工團體今至衛福部抗議，要求政府不應輕忽個別家庭獨自承擔聘僱與照顧風險，呼籲在充實照顧及障礙支持的人力的同時，應即刻開始規畫家事移工機構聘僱制度。

台灣虎航引擎延遲缺點卻逾期未檢 民航局開罰20萬

台灣虎航去年1架A320neo（編號B-50023），因2號發動機燃燒室「延遲缺點」未依規定按時完成檢查管制，違反「航空器飛航作業管理規則」，交通部民航局公告，依民航法處以新台幣20萬元罰鍰，並要求立即改善。

夢幻鐵支牌開搶 多組黃金牌號「777、888」限時競標

有象徵好運的夢幻鐵支牌開搶，交通部公路局新竹市監理站宣布，11月3日下午2時起至11月5日下午2時止，開放熱門號牌網路競標，大量釋出營業小客車「TED-6667至TED-7777」共820副，以及普通重型機車「PMB-0001至PMB-9999」共6560面號牌，其中還包含「666、7777、8888」等象徵大吉大利的黃金號牌。

高雄惡劣空品包辦汙染物「4王1后」 環團籲柯、賴周五辯論提制霾政見

九合一選舉進入倒數30天，高雄市長候選人政見辯論會將於本周五登場。環團、民團等今於立法院共同舉辦記者會表示，我國法定6項主要空氣汙染物中，高雄市PM2.5、PM10、臭氧、二氧化硫的新年度平均濃度，慘居全國之冠，一氧化碳年均濃度則為全國第2，僅次於台北市，等於包辦了5種汙染物「四王一后」最惡空品，呼籲藍營柯志恩、綠營賴瑞隆候選人，在政見辯論中提出制霾政見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。