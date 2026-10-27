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每年新增4.5萬人中風 應強化急救與健檢

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台灣腦中風學會27日舉行世界中風日記者會，學會提出「中風888行動方案」，盼讓更多人免於中風失能的危機。圖左為國健署長沈靜芬、石崇良。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
台灣腦中風學會27日舉行世界中風日記者會，學會提出「中風888行動方案」，盼讓更多人免於中風失能的危機。圖左為國健署長沈靜芬、石崇良。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「眼歪嘴斜、單側無力與口齒不清，恐有中風疑慮，需儘速就醫！」適逢世界中風日，台灣腦中風學會理事長陳龍27日指出，台灣每年新增約4.5萬名缺血性腦中風患者，其中最高60%恐變成重度失能，學會盼政府將急救處置率從8.5%拉升到20%，並加強民眾衛教、放寬治療限制。

中風治療1年上百萬

陳龍表示，腦血管疾病長年高居國人死因第四位，每年帶走1.2萬條性命，同時製造出1.7萬名長期重度失能患者，更是國內長照需求的最主要成因。他強調，中風最殘酷之處往往不是死亡，而是「活著卻癱瘓、失能」，一人倒下不僅摧毀家庭經濟，更讓全家陷入每年至少50萬至上百萬元的長照噩夢。

針對急救流程的結構性瓶頸，台灣腦中風學會提出三大解方：一是對接國健署「三高防治888」，針對高血壓、高血糖、高血脂等中風高危險群進行精準篩檢，盼從源頭降低三分之一死亡率。

增加急救綠色通道

另外，全面導入「雙AI影像輔助決策平台」，3分鐘內自動判讀顱大血管阻塞，並優化《醫療法》快速授權與免責制度，讓偏鄉基層醫院能直連醫學中心遠距背書，實現「救護車即治療起點」；最後則是銜接健保急性後期照護與長照3.0，建構國家級腦血管防線。

學會也提出有關中風的「888行動方案」，以「三大80%」作為2030年國家政策KPI，分別為：提升民眾中風識能達80%、全面提升中風危險因子控制率達80%、以及提升急救綠色通道使用率達80%，目標讓出現中風徵兆後，119的送醫率突破八成。

調整給付、加強聯防

衛福部長石崇良也表示，政府將透過調整靜脈血栓溶解劑的健保給付、增加動脈取栓的區域聯防（小醫院沒能力進行動脈取栓，需要大醫院支援）等方式，爭取中風的黃金治療期，且醫學會導入AI、增加民眾衛教的建議相當好，未來會一起合作、加強推廣。

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