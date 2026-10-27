醫猝逝頻傳引關注過勞 石崇良：改善行政負擔減壓

近期醫師猝逝憾事頻傳，衛福部長石崇良深感遺憾，已請醫院了解相關情況，並妥善慰問及照顧家屬，未來持續透過工作分工及流程改善，減少不必要行政負擔，降低醫師工作壓力。

針對近期高雄傳出兩名中壯年醫師分別因通勤事故、疑似因心肌梗塞不幸離世，石崇良今天中午出席「中風行動888」記者會前接受媒體聯訪，被問到外界關注醫師過勞問題，他說，2名醫師都相當年輕，任職醫學中心，長期投入急重症照護工作，對於不幸事件深感難過。

石崇良表示，未來將持續透過工作分工及流程改善，減少不必要的行政負擔，降低醫師工作壓力。如評鑑時程已暫時延長，下一輪評鑑預計於2029年進行。評鑑制度未來將朝自動化方向逐步調整，盼減少醫療院所為評鑑投入額外行政工作，讓醫師能將更多心力放在臨床。

石崇良進一步指出，過去醫學中心醫師往往同時承擔臨床服務、教學及研究三項任務，形成「三棲」負擔。未來將與醫療品質策進會討論調整教學醫院評鑑制度，重新檢視3項工作的比重，包括適度降低論文發表等研究要求，避免所有醫師都必須承擔相同的工作比例。

「醫師搶救病人同時，必須照顧自身健康。」石崇良表示，未來希望依照醫師的專長與職涯發展方向，彈性調整臨床、教學及研究的工作比重，讓偏重研究的醫師有更多研究空間，專注臨床服務的醫師則不必承擔過重的論文發表要求，以減輕臨床負荷，改善醫師工作環境。