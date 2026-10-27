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台灣虎航引擎延遲缺點卻逾期未檢 民航局開罰20萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣虎航去年一架A320neo，因二號發動機燃燒室「延遲缺點」未依規定按時完成檢查管制，遭民航局罰20萬。示意圖，非新聞所指班機。聯合報系資料照
台灣虎航去年一架A320neo，因二號發動機燃燒室「延遲缺點」未依規定按時完成檢查管制，遭民航局罰20萬。示意圖，非新聞所指班機。聯合報系資料照

台灣虎航去年1架A320neo（編號B-50023），因2號發動機燃燒室「延遲缺點」未依規定按時完成檢查管制，違反「航空器飛航作業管理規則」，交通部民航局公告，依民航法處以新台幣20萬元罰鍰，並要求立即改善。

民航局指出，台灣虎航編號B-50023的A320neo飛機，導致其2號發動機的燃燒室延遲缺點，且未依規定維護時距。這類問題雖允許暫時先飛，但規定必須在期限內定時追蹤檢查，然而，虎航超過規定時間，沒有按時做檢查，因此依民航法第112條及第112條之1，對業者開罰。

但民航局表示，考量業者主動提報違規，符合減罰原則，最終處以20萬元罰鍰，並要求立即改善。

對此，台灣虎航表示，該架航機（B-50023）於去年9月執行航班調度時出現管制時間計算落差，公司於落實安全管理系統（SMS）自主查核發現後，當日第一時間除立即完成該項發動機檢查確認狀況符合安全規範，也立即向主管機關提出主動提報。

台灣虎航強調，向來將飛航安全視為不可妥協的最高原則。針對此次事件已全面深刻檢討且進行改善，並加強雙重覆核機制，嚴格杜絕類似情事再次發生，未來將持續以最高標準落實各項維護與營運細節，提供旅客最安心、安全的飛航服務。

台灣虎航

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