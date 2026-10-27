移工失聯、懷孕陷照顧空窗 失能家庭痛訴：被政府當「人肉皮球」互踢

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今赴勞動部，高喊「失能家庭要生存」、「照護不能斷」、「合法雇主要保障」等口號，並向勞動部長洪申翰下戰帖，要求公開政策辯論。台灣雇主協會理事長張姮燕痛斥，衛福部、勞動部將失能家庭當「人肉皮球」踢來踢去，當移工失聯、懷孕或轉換雇主等狀況發生，讓失能家庭陷入照顧空窗期、求助無門。

張姮燕說，協會日前進行調查，近9成受訪者對現行移工政策不滿意，雇主協會要求勞動部就移工管理成本、制度改革與時程提出具體說明，解決聘僱外籍看護的失能家庭可能遭遇的移工失聯、懷孕，以及就業安定基金遭濫用等問題，但迄今都沒有等到實質回應。

她說，台灣號稱人權立國，就不該這樣對待失能家庭。在保障移工權利之際，也應同步保障雇主的權益，但失能家庭的生存權、工作權，卻從來沒有被勞動部重視。一旁聲援的民眾氣憤難平地喊著「難道家庭雇主就不是人，沒有人權？」

台灣雇主協會理事劉宏彬今坐著輪椅、帶著呼吸器出席。他說，政策偏重移工權益，反而壓縮身心障礙者的生存權。當外籍看護的人力與照顧品質不穩定，現行的長照的服務時數又有限，叫身心障礙者何去何從？

劉宏彬無奈地說，被照顧者要的是公平、正義，家庭已經付出無窮盡的照顧，每個月還得辛辛苦苦繳交如同「殘障稅」的就業安定費，卻沒有受到政府照顧，這樣合理嗎？盼政府能免徵失能家庭的就安費。

因外籍看護懷孕離開、陷入照護空窗的曾小姐說，因家人都要工作，照顧媽媽的重擔便落在弟媳身上，但弟媳還有3個孩子要顧，若聘請新的外籍看護，不但要再繳一筆近兩萬元的仲介費，她也擔心下一個看護會不會又做沒多久就出狀況，雖然考量送媽媽去機構，但媽媽相當排斥，全家焦頭爛額，找不到解決方法。

張姮燕說，失能家庭不是企業，聘外籍看護不是為了賺錢，是為了讓家人活得有尊嚴。政府不能要求雇主依法給薪、負擔各項成本，卻在契約履行、失聯管理與照護中斷時，讓雇主獨自承擔後果。她呼籲，外籍看護失聯、解約、懷孕而無法繼續工作，或約滿轉換雇主時，政府應建立快速釋出遞補名額、提供緊急替代人力的制度。

此外，張姮燕說，今天的訴求還包括成立管理外國人事務的專責單位，不要再放任衛福部、勞動部、內政部移民署、交通部觀光局等單位互踢皮球。試想，政府踢的可是失能家庭的「人肉皮球」，每個人都是血肉之軀，政策的失衡與錯誤應由政府負責，怎麼會是讓失能家庭承擔？

對於台灣雇主協會的訴求，勞動部回應，將強化與衛福部的跨部會合作，擴大提供家庭雇主公共照顧資源，並讓制度銜接更順暢，盡力降低家庭雇主可能面對的照顧中斷，尤其是重症家庭。

勞動部表示，已編列約20億元預算提供喘息及短照服務，兩者合計每年52天，將朝增加天數的方向檢討；勞動部也將與衛福部研議，提供外籍看護及家庭雇主更多元、專業的照顧技巧培訓，提升照顧品質。

勞動部官員（中）接下陳情書，立委王鴻薇（右）要求勞動部長洪申翰應與這些家庭雇主面對面，聽聽家庭雇主們的難處與煎熬。記者葉冠妤／攝影