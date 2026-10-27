連假玩太嗨出事了！性病求診人數翻倍 醫曝患者共同點：氣氛一好就忘了

連假放太開心，小心性病找上門！泌尿科醫師顧芳瑜近日分享，每逢連假結束後，診間就容易出現一波求診潮，包括菜花、淋病、披衣菌等性傳染病相關掛號人數，依他的門診經驗，甚至可能增加近一倍。不少患者就醫時坦言，因為放假喝了點酒，一時興起發生親密行為，卻忘記做好防護措施。對此，顧芳瑜提醒，享受浪漫假期沒有問題，但務必注意3件事，避免一時疏忽影響健康。

泌尿科醫師顧芳瑜近日在Threads發文，以「性病總在連假後？」為題分享門診觀察。他表示，每次遇到像是近期「颱風假＋國定假日」組成的4天大連假，心裡大概就能預料下一周診間的狀況。

顧芳瑜透露，根據他的門診經驗，長假結束後的1至2周，因菜花、淋病、披衣菌等性傳染病前來求診的人數，幾乎都會翻倍成長。許多患者一進診間便坦承，「醫生，就放假那天喝了一點酒，剛好沒戴……」，讓他感嘆，原本開心浪漫的連假，卻可能因為一時疏忽而增加感染風險。

顧芳瑜解釋，許多人放假期間整天待在家裡，隨著跟伴侶的相處時間增加，親密接觸的機會也可能跟著提高，這原本是正常且健康的事情，但問題往往出在「氣氛一好，防護就忘了」，因此提出以下3項提醒：

一、保險套務必全程使用

保險套不是等到快射精才戴上，性接觸過程中就可能存在感染風險，因此應從開始性行為前就正確使用，並全程配戴。

二、性行為後記得排尿與清潔

顧芳瑜建議，親密接觸後可以適度排尿與清潔，幫助維持泌尿道衛生，順便把可能推擠進尿道的細菌沖掉。

三、接種HPV疫苗

HPV（人類乳突病毒）可能透過性接觸傳播，因此平時應依照建議完成HPV疫苗接種。

中醫師黃慶雲指出，菜花雖然主要透過性行為傳染，但仍有在公共場合不慎感染的機率，例如三溫暖、游泳池，與患者共用浴巾、馬桶及浴缸等媒介，都會讓病毒有機會造成間接傳染，建議性行為之前都應做好預防措施，若不幸發作，也須盡早接受治療。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康