夢幻鐵支牌開搶 多組黃金牌號「777、888」限時競標

有象徵好運的夢幻鐵支牌開搶，交通部公路局新竹市監理站宣布，11月3日下午2時起至11月5日下午2時止，開放熱門號牌網路競標，大量釋出營業小客車「TED-6667至TED-7777」共820副，以及普通重型機車「PMB-0001至PMB-9999」共6560面號牌，其中還包含「666、7777、8888」等象徵大吉大利的黃金號牌。

新竹市監理站表示，本次競標依號牌等級分為三級起標價，營業小客車第一級「鐵支牌」每副6000元起標，第二級及第三級每副3000元起標；普通重型機車第一級每面3000元起標，第二級及第三級則每面2000元起標。

新竹市監理站長黃友川指出，本次釋出的「鐵支號牌」均具討喜寓意，包含象徵幸運連連及業績一路長紅的「7777」、熱門首選「8888」象徵一路大發、代表諸事大吉、六六大順的「6666」、意涵平安永續、長長久久的「9999」，以及有獨佔鰲頭之意的「1111」。

新竹市監理站提醒，有意投標者須先註冊成為監理服務網會員，並備妥可透過監理服務網站完成網路轉帳的金融機構帳戶。得標者須於決標後24小時內完成轉帳繳費，並在指定期限內前往監理站辦理領牌手續。

得標後若逾期未繳費，將取消得標資格，該號牌另行公告標售，違規競標者並將被禁止參與公路監理機關號牌競標及選號一年。