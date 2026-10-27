沒出門到底要不要洗澡？網憶童年「洗屁屁就好」 醫師給解答

一整天沒出門，到底還需不需要洗澡？一名網友近日提出疑問，意外勾起不少人的童年回憶，許多人想起小時候天氣冷、不必外出時，長輩經常會說「洗屁屁就好」，不一定要全身洗澡。不過，重症醫師提醒，洗澡頻率並沒有統一標準，過度清潔可能破壞皮膚屏障，造成乾燥甚至引發濕疹，仍須依個人膚質與生活狀況調整。

這名網友在社群平台「Threads」表示，以前爸媽常會說「沒出門可以不用洗澡」，讓他相當好奇，現在是否真的有人會因為不出門就沒洗澡嗎？

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「小時候真的有冬天，媽媽都說洗臉、洗屁屁就好」、「10歲以前，沒有出門或是冬天很冷，媽媽就會說，今天洗面、洗腳手就可以」、「以前天氣冷，阿嬤都說小孩卡撐洗一洗就好」、「小時候天氣很冷，媽媽都說洗屁屁就好，長大後才覺得，小時候的我勇氣可嘉」、「洗澡是為了出門，不出門洗什麼澡」。

不過，也有網友回應「現在不出門反而更會洗澡吧，到底為什麼」、「沒辦法耶，光是在那躺，感覺躺到身體也是髒髒的」、「我整天在家，也可能洗2次澡耶」、「即便沒出門，也是要洗澡洗頭」、「我沒辦法⋯就算都沒出門，還是一樣要洗澡」。

沒有流汗就不用天天洗澡，真的是如此嗎？本站曾報導，胸腔暨重症專科醫師黃軒警示，這是一個錯誤觀念！直言「你沒有感受到出汗，不代表你的皮膚沒有在流汗」，他建議一般情況下，每2至3天可以沐浴1次，但如果是在夏季或熱帶地區，或勞務、運動後、汗腺旺盛的人，可能就要每天洗澡，且每日可能都要沖澡2-3次以上。

黃軒醫師進一步表示，要判斷自己是否洗澡太少，黃軒表示可以從3情況判斷：

1.痘痘增加：如果發現皮膚上有過多的角質層堆積、毛孔堵塞或出現痘痘，這可能是清潔不足的跡象。 2.體味增加：增強的體味，通常是清潔不足的明顯指標。如果你或周圍的人注意到你的體味變重了，可能需要增加洗澡頻率。 3.油膩增加：如果頭髮變得更油膩、更難以疏理，這也可能表示需要更頻繁地清潔。

要判斷自己是否洗澡太洗過頭，黃軒表示也可以從3情況判斷：