吃早午餐反而難瘦？代謝啟動需訊號 醫揭「黃金第一餐」時機

不少人日常習慣將早餐、午餐合併成一餐，誤以為「早午餐」減少進食次數，有助於控制熱量與體重。不過，腸胃科醫師鄭泓志指出，身體有自己的代謝節奏，並非吃東西後才開始運作。早上起床後1至3小時是代謝較活躍的時段，若一路拖到中午才吃，反而可能吃下更多食物，讓全天熱量攝取不減反增。

錯過黃金第一餐時機 恐形成惡性循環

鄭泓志在臉書粉專「你的腸胃科醫師 鄭泓志 內科 慢性病」發文指出，2025年發表於《Nutrients》的研究提到，起床後到第一餐的時間，可能與代謝及體重管理有關。

他表示，起床後1至3小時是身體代謝較活躍的時段，此時胰島素敏感度與熱量燃燒效率較佳，吃進去的食物能被充分利用，血糖波動也較平穩。這段時間進食，就像給身體一個「開始運作」的訊號，讓身體較容易使用食物提供的能量；若錯過這個時段，代謝可能慢了一步啟動。

鄭泓志指出，延後第一餐的另一個問題，是飢餓感可能隨時間增加。原本以為中午可以少吃一點，卻可能因為太餓而增加午餐份量，甚至仍不滿足，下午又想吃零食喝飲料，最後一整天並沒有吃比較少。這類情況與「補償性進食」有關，空腹太久可能影響飢餓素及瘦體素，讓人容易感到飢餓、較難掌握食量。若因此形成反覆增加進食的惡性循環，減重目標將大打折扣。

不必戒掉早午餐 起床先吃一顆蛋

鄭泓志表示，已經習慣吃早午餐的人不必完全改變生活方式，可以試著在起床後先補充少量食物，例如一顆蛋、無糖優格、少量堅果或水果，不一定要立刻吃完整份早餐，主要是避免空腹過久，減少因餓過頭一次吃太多的情況。

《元氣網》曾報導早餐與壽命的關聯，2026年刊登於《European Journal of Clinical Nutrition》的研究，分析美國逾3.1萬名40歲以上成人的資料，發現第一餐時間與整體死亡風險存在關聯。以早上7至8點吃第一餐的人為比較基準，上午10點至中午才吃第一餐者，整體死亡風險高19%；若拖到中午12點以後，則高出29%。

研究團隊也估算，從50歲開始計算，中午12點後才吃第一餐的族群，預期壽命比早上7至8點吃第一餐者少約2.46年。不過，這項研究只能顯示兩者之間的統計關聯，並不能證明晚吃第一餐會直接增加死亡風險或縮短壽命。