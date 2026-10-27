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「7777、8888」夢幻車牌 11月3日至11月5日限時競標

中央社／ 台北27日電
公路局新竹市監理站宣布，11月3日下午2時至5日下午2時開放熱門號牌網路競標。 示意圖／ingimage
公路局新竹市監理站宣布，11月3日下午2時至5日下午2時開放熱門號牌網路競標。 示意圖／ingimage

公路局新竹市監理站宣布，11月3日下午2時至5日下午2時開放熱門號牌網路競標，釋出營業小客車「TED-6667到7777」、普通重型機車英文碼PMB號牌，包括7777、8888夢幻鐵支車牌。

交通部公路局新竹市監理站今天發布新聞稿指出，這次競標依規定分為3級起標價，其中營業小客車第1級「鐵支牌」為新台幣6000元起標，第2級與第3級為3000元起標；普通重型機車第1級為3000元起標，第2級與第3級則為2000元起標。

新竹市監理站指出，將於115年11月3日下午2時起至5日下午2時止，展開熱門號牌網路競標，這次釋出營業小客車「TED-6667至TED-7777」（共820副）暨普通重型機車「PMB-0001至PMB-9999」（共6560面）首次公開競標。

新竹市監理站站長黃友川表示，這次釋出「鐵支號牌」皆深具討喜寓意，包含象徵業績一路長紅的「7777」幸運連連、熱門首選「8888」一路大發、代表諸事大吉的「6666」六六大順、意涵平安永續的「9999」長長久久，以及象徵事業領先群雄的「1111」獨占鰲頭。

不過，新竹市監理站提醒，有意投標的民眾，參與競標須先註冊為監理服務網會員及可於監理服務網站完成網路轉帳金融機構帳戶，得標者須於決標後24小時內完成轉帳繳費，並於指定期限內至監理站完成領牌手續。

若逾期未繳費，新竹市監理站表示，除取消得標資格外，該號碼將另行公告標售，且系統禁止該競標者參與公路監理機關號牌競標及選號資格一年。

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