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北榮、陽交大發現新型抗藥細菌 美國官方期刊示警

中央社／ 台北27日電
陽明交大急重症所教授、北榮感染管制中心主任林邑璁（前右4）等人組成的研究團隊，從病患身上首度分離出帶有新型抗藥性的肺炎克雷伯氏細菌，近日獲美國疾病管制署旗下期刊正式刊登示警。（陽明交大提供）
陽明交大急重症所教授、北榮感染管制中心主任林邑璁（前右4）等人組成的研究團隊，從病患身上首度分離出帶有新型抗藥性的肺炎克雷伯氏細菌，近日獲美國疾病管制署旗下期刊正式刊登示警。（陽明交大提供）

台北榮民總醫院、陽明交通大學（榮陽交團隊）從病患身上首度分離出帶有新型抗藥性的肺炎克雷伯氏細菌，近日獲美國疾病管制暨預防中心（CDC）旗下期刊正式刊登示警。

陽明交大今天發布新聞稿指出，榮陽交團隊與紐約州立大學水牛城分校教授陳亮合作的論文，近期刊登於美國CDC旗下的權威期刊新興傳染病（EmergingInfectious Diseases）。

這次發現的2名臨床個案，都是在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情期間，於台北榮民總醫院住院，從尿液與痰液檢體中分離出多重抗藥性的肺炎克雷伯氏菌。病患已接受標準以及接觸隔離的照顧以及抗生素的治療。

研究團隊從臨床個案發現的新型抗藥性細菌「青黴素結合蛋白3」（PBP3），多插入了「YRIT」4個胺基酸，導致這個原本是抗生素重要攻擊標靶的蛋白位點失效。

陽明交大指出，這項新型突變會阻礙β-內醯胺類抗生素與細菌蛋白結合，讓許多青黴素類、頭孢菌素類、單醯胺環類等臨床上常用抗生素藥效顯著下降。

過去這種4個胺基酸的突變，多半是在大腸桿菌中被發現，這是台灣首次在臨床感染肺炎克雷伯氏菌的個案中發現。

值得注意的是，榮陽交團隊發現的臨床菌株，屬於高傳播風險的基因型，本身就已經攜帶多個能破壞抗生素酵素的基因。團隊在實驗室進行演化模擬發現，一旦這隻細菌進一步產生基因突變，或取得另一種強力破壞廣效抗生素的酵素基因，最終恐演變成幾乎無藥可用的全球抗藥性狀態。

陽明交大指出，肺炎克雷伯氏菌本來就是醫院內的高風險致病菌株，經常引起肺炎與尿道感染，也被世界衛生組織列為需優先關注抗藥性的細菌。

主持這項工作的陽明交大急重症所教授、北榮感染管制中心主任林邑璁表示，過去主要出現在大腸桿菌的新型基因變異，如今在肺炎克雷伯氏菌中被檢出，顯示這類抗藥機制具有跨菌種出現的可能。

林邑璁表示，這項研究突顯了現代醫學面對超級細菌的急迫性，未來應持續進行基因監測、開發新型療法以及加強感染控制，已是預防超級細菌的當務之急。

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