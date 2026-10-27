逾10%成人有糖尿病或慢性腎病 國衛院串聯11醫學會推慢性共病防治

過去認為心臟、腎臟、肝臟、代謝疾病各自獨立，但最新研究發現，這些慢性病間有很高的關聯性。國衛院啟動「台灣心腎肝代謝聯盟（T-CaReMe Consortium）」串聯國健署、健保署等主管機關，結合中研院台灣人體生物資料庫、十一個專業醫學會，推動跨疾病研究與整合照護，並呼籲「慢性病防治法」立法。

國內成人糖尿病盛行率約11%、慢性腎臟病約12%，逾3成受檢成人有代謝功能障礙相關脂肪性肝病（MASLD）；另依衛福部114年死因統計，心臟疾病與腦血管疾病每年合計造成逾3.5萬人死亡。國衛院長司徒惠康指出，慢性共病在超高齡社會不可忽視。

美國心臟學會於2023年提出「心血管─腎臟─代謝症候群（CKM）」概念，強調心血管疾病、慢性腎臟病與代謝異常之間的關聯。司徒惠康指出，國衛院進一步納入脂肪肝，發展涵蓋心臟、腎臟、肝臟及代謝疾病的CKLM整合防治架構，回應國內多重慢性病共病的需求，期待透過跨域整合，應用於臨床，並讓台灣相關研究接軌國際。

國衛院副院長許惠恒表示，CKLM相關門診中，患者通常都不只有一種慢性病，需要在各科別四處奔波，無論是看診、患者資料或疾病研究，非常需要整合。

國健署長沈靜芬表示，去年擴大成人預防保健，下修年齡到30歲，服務量大增25%，也發現很多30到39歲年輕人就出現過重、代謝症候群等問題，T-CaReMe聯盟就像一艘航空母艦，政府、學界、醫界共同以健康台灣為目標航行。

健保署長陳亮妤指出，健保統計，國人慢性病共850萬人，三高患者中，65歲以上7成患者二高，在超高齡社會中，更要往前做健康治理、往後做長照整合。

立委王正旭呼籲積極推動「慢性病防治法」，面對超高齡社會及日益沉重的慢性病負擔，應參考「癌症防治法」立法經驗，建立國家級慢性病防治統籌機制及穩定經費來源，目前國衛院已要求衛福部研議，希望透過各界支持，進一步促成立法。

許惠恒表示，聯盟長期目標是將研究成果應用於臨床與民眾健康管理，未來透過本土研究數據及人工智慧（AI）風險預測工具，及早辨識心肌梗塞、腦中風、腎功能惡化及脂肪肝相關疾病的高風險族群，協助醫療團隊及早介入，逐步建立跨專科整合照護模式，降低重大併發症風險與重複就醫負擔。

國衛院副院長許惠恒表示，CKLM相關門診中，患者通常都不只有一種慢性病，需要在各科別四處奔波，無論是看診、患者資料或疾病研究，都非常需要整合。記者沈沛育／攝影