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年處理量上看8500公噸 玉井農產冷鏈物流中心今試運轉

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
斥資6.39億元建置的「玉井農產加工及冷鏈物流中心」今辦理試運轉記者會，預估每年可處理8500公噸青果，將強化台南農產品保鮮加工及外銷量能。記者謝進盛／攝影
斥資6.39億元建置的「玉井農產加工及冷鏈物流中心」今辦理試運轉記者會，預估每年可處理8500公噸青果，將強化台南農產品保鮮加工及外銷量能。記者謝進盛／攝影

斥資6.39億元建置的「玉井農產加工及冷鏈物流中心」今辦理試運轉記者會，整合集貨、分級、冷藏保鮮、加工及低溫檢疫等功能，設有全國最大10座40呎貨櫃規模低溫檢疫庫，預估每年可處理8500公噸青果，將強化台南農產品保鮮加工及外銷量能。

市長黃偉哲今出席記者會，宣布這項由他所提出的台南「新農業三核心」重要建設邁入試運轉階段，OT廠商超鮮物流國際公司總經理黃榮裕簡報、導覽，立委郭國文與農糧署副署長陳啟榮等人出席，現場規劃內、外銷的作業專區，並建置自動化清洗、破碎與榨汁產線，整合集貨、分級、冷藏保鮮，還有加工、低溫檢疫等功能。

黃偉哲強調，玉井農產加工及冷鏈物流中心，室內面積2500坪，打造10座40呎貨櫃規模的低溫檢疫庫，規模國內最大，預估每年青果處理量可達8500公噸，大幅提升市場競爭力。

南市府指出，市府成功爭取納入中央「建構冷鏈物流及品質確保示範體系」計畫，行政院核定，補助約8成5經費推動興建，未來該中心正式啟用後，將進一步結合低溫檢疫、冷藏與加工設施，與3年前完成硬體升級玉井蒸熱廠相互搭配，協助農民拓展市場。

黃偉哲指出，未來中心正式營運後，將結合低溫檢疫、冷藏及加工設施，與既有蒸熱處理場相互搭配，完善從產地保鮮、加工到外銷檢疫的服務體系，協助農民拓展海外市場，提升台南農產品競爭力。

當初大力爭取玉井農產加工及冷鏈物流中心的郭國文說，從2019年迄今歷經黃偉哲市長、陳吉仲與陳駿季部長，以及蘇貞昌、陳建仁、卓榮泰等3位行政院長協助，才能獲得6.39億元經費，啟用後可減少農產品耗損，成為保鮮、加工最佳後援系統。

與會農糧署副署長陳啓榮陳啟榮指出，台南是繼嘉義、雲林、高雄之後，國內第4座啟用的農產加工區域物流中心，且更具規模，結合智慧轉運、低溫倉儲與加工截切等，成功串聯產地、通路，以及國內外消費者，有助於調節供銷、市場布局，提升競爭力。

斥資6.39億元建置的「玉井農產加工及冷鏈物流中心」今辦理試運轉記者會，預估每年可處理8500公噸青果，將強化台南農產品保鮮加工及外銷量能。記者謝進盛／攝影
斥資6.39億元建置的「玉井農產加工及冷鏈物流中心」今辦理試運轉記者會，預估每年可處理8500公噸青果，將強化台南農產品保鮮加工及外銷量能。記者謝進盛／攝影

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