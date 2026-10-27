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馬來西亞黑胡椒粒農藥「亞賜圃」殘留1.8倍 越南海膽重金屬「鎘」超標

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
食藥署樂境抽驗越南海膽重金屬「鎘」含量超過法定限量，須退運或銷毀，不得流入國內市場。圖／食藥署提供
食藥署樂境抽驗越南海膽重金屬「鎘」含量超過法定限量，須退運或銷毀，不得流入國內市場。圖／食藥署提供

進口食品再傳食安違規，衛福部食藥署今公布最新邊境檢驗不合格名單，馬來西亞黑胡椒粒檢出農藥「亞賜圃」殘留超標，越南海膽則驗出重金屬「鎘」含量超過法定限量，兩批產品均須退運或銷毀，不得流入國內市場，並針對違規業者提高查驗強度，其中黑胡椒粒輸入業者採100%逐批查驗。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，由「好之味國際貿易有限公司」報驗的馬來西亞黑胡椒粒，檢出農藥亞賜圃0.09ppm，依「農藥殘留容許量標準」，法規容許值為0.05ppm，檢出量為標準的1.8倍，已違反食品安全衛生管理法規定。這批黑胡椒粒共2萬4000公斤，必須在邊境退運或銷毀。

馬來西亞黑胡椒粒並非首次驗出相同農藥。今年7月14日，食藥署也曾公布由「天崧企業有限公司」報驗的馬來西亞黑胡椒粒，檢出亞賜圃0.07ppm，同樣超過法定限量。好之味國際貿易有限公司過去也曾有黑胡椒粒檢出亞賜圃0.06ppm的違規紀錄。目前針對該業者採取100%逐批查驗，後續報驗的相關產品須經檢驗符合規定才能放行。

另一批不合格產品為「永鈞有限公司」報驗的越南海膽，檢出重金屬鎘每公斤0.8毫克，超過現行每公斤0.3毫克的法定限量，檢出量約為標準的2.67倍。食藥署要求退運或銷毀，並針對該業者改採加強抽批查驗，抽驗比例提高至20%至50%。

劉芳銘指出，食藥署今年6月底預告修正「食品中汙染物質及毒素衛生標準」，依據水產品背景值調查及攝食風險評估，擬將海膽鎘限量由每公斤0.3毫克調整為1.0毫克，並針對丁香魚、秋刀魚訂定個別標準。此次越南海膽仍依現行適用標準判定不合格。

除了馬來西亞黑胡椒粒、越南海膽，不合格的品項還包括泰國出口「醃芒果」，漂白劑含量不符規定；日本出口「冷凍白蝦」，重金屬含量不符規定；越南出口「結球萵苣」，農藥殘留含量不符規定；日本出口「草莓」，農藥殘留含量不符規定。

食藥署提醒，進口業者應加強供應商管理及自主檢驗，確保產品符合國內規範。民眾選購香辛料及水產品時，應注意來源及標示，並維持多樣化飲食，降低長期暴露於特定汙染物的風險。

一批馬來西亞黑胡椒粒檢出農藥「亞賜圃」殘留超標，全數遭退運或銷毀。圖／食藥署提供
一批馬來西亞黑胡椒粒檢出農藥「亞賜圃」殘留超標，全數遭退運或銷毀。圖／食藥署提供

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