台北醫院急重症大樓上梁 117年完工急性病床增至499床

位於新莊的衛生福利部立台北醫院急重症大樓今舉行上梁典禮，賴清德總統出席表示，這項工程從他擔任行政院長時核定、副總統任內動土，到今天總統任內上梁，是中央對地方的醫療承諾逐步實現。台北醫院院長鄭舜平指出，急重症大樓歷經12年規畫推動，完工後急性一般病床將從345床增至499床，可望減輕急診壅塞壓力，提升整體醫療品質，照顧更多大新莊地區民眾，預計2028年完工啟用。

賴清德指出，台北醫院長期守護民眾健康，疫情期間更站在第一線，投入採檢、防疫及緊急醫療工作，急重症大樓從核定、規畫到動土，再到今天上梁，歷經多任行政院長、衛福部長及院長接續推動，是一棒接一棒完成的醫療建設。

賴清德也提到，政府推動「健康台灣」國家政策，希望國人不只活得長壽，也能活得健康，目標是在2032年平均餘命增加3歲，並將癌症標準化死亡率降低30%。此外針對高血壓、高血糖及高血脂等三高疾病，政府也推動「888健康計畫」，盼透過更完善的醫療服務，降低可避免的標準化死亡率。

賴清德強調，要達成健康台灣的目標，除了興建醫院、培育醫療人才及導入智慧醫療，也必須改善醫療工作環境、提高醫療人員待遇，不只是醫師、護理師，所有醫院工作同仁都應獲得合理的薪資與支持，才能讓醫療體系持續穩定運作。

衛福部長石崇良表示，台北醫院深耕新莊地區54年，除長期守護社區健康，也在疫情期間承擔採檢、集中檢疫及緊急醫療救援等任務，急重症大樓完工後，將進一步提升區域醫療韌性，落實醫療平權。

鄭舜平表示，台北醫院目前急性一般病床為345床，急重症大樓完工後將增加至499床，特殊病床及其他急性病床也將配合整體規畫調整，院區總床數將從目前539床增至772床。台北醫院是雙北地區少數未關閉病床的醫院之一，目前急性病床占床率維持約93%，反映區域醫療需求，也凸顯擴建急重症空間的必要性。

台北醫院急重症大樓計畫經費約60億元，建築規模為地上16層、地下4層，2023年11月8日舉行動土典禮、2024年2月2日開工。此次完成上梁後，工程將進入外牆、室內裝修、機電設備及醫療空間建置階段，預定2028年5月31日完工、同年12月4日啟用。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧長年爭取台北醫院建設經費，今天也出席上梁典禮，她表示，大新莊地區人口持續成長，醫療需求也持續增加，感謝在地立法委員吳秉叡長期推動部北醫院「急重症醫療大樓」，讓總經費60億元的工程順利啟動，未來她也期盼有機會帶領市府團隊，和中央攜手，不僅提升新北醫療量能，也要提高醫護人員待遇、升級醫療設備，「照顧照顧者」做醫護人員最堅強的後盾。