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熱炒店常見「半天筍」藏致癌風險 醫提醒：只喝湯也不安全

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒，熱炒店常見的「半天筍」料理恐暗藏致癌風險。圖／AI生成
醫師提醒，熱炒店常見的「半天筍」料理恐暗藏致癌風險。圖／AI生成

不少人到熱炒店吃飯，可能都吃過「半天筍」料理。半天筍吃起來口感清脆，類似幼嫩的竹筍或筊白筍，常被用來涼拌、炒肉絲。但需要注意的是，它其實不是竹筍，而是「檳榔心」。牙醫師傅筱芸近日發文提醒，很多人以為檳榔只要不加紅白灰、荖葉就不會致癌，其實是錯誤觀念。檳榔本身就含有相關有害成分，即使不吃纖維只喝湯，仍有健康風險。

檳榔不加料就安全？醫師：本身就有致癌風險

傅筱芸在貼文中指出，常聽到有人認為，檳榔會致癌是因為添加了紅白灰、荖葉等配料，只要單吃檳榔就沒問題，但這種說法並不正確。檳榔本身含有檳榔素、檳榔鹼等成分，即使沒有添加其他材料，也不能排除致癌風險。

根據衛福部國民健康署資料，檳榔子本身就具有致癌性，國際癌症研究機構也將檳榔子列為第一類致癌物。紅白灰及其他配料可能帶來額外危害，但並不是拿掉配料，就能讓檳榔變得安全。

半天筍其實是檳榔心 煮過也不能當成沒事

除了嚼食檳榔，傅筱芸也提醒，檳榔心及檳榔花同樣可能含有微量檳榔相關生物鹼，建議民眾不要因為它們被當成食材，就忽略潛在風險。尤其半天筍常出現在熱炒店料理中，可能被拿來涼拌、炒菜或燉湯，容易讓人忘記它其實來自檳榔樹。

她也提到，即使把檳榔拿來煮湯，不吃纖維、只喝湯，也不能認定就沒有風險；一般烹煮方式並不能保證消除其中的有害成分。因此，最保險的做法仍是避免食用檳榔及相關製品，不要把「沒有加料」或「煮過了」當成安全保證。

《聯合報》曾報導，大甲李綜合醫院肝膽腸胃科主治醫師賴大豊透露，一名患者長期飲酒又吃檳榔，某日突然無法進食，到醫院檢查才發現是口腔癌。醫師提醒，口腔潰瘍超過2周未癒合，或黏膜出現紅斑、白斑及紅白斑，都可能是口腔癌警訊。長期嚼檳榔、喝酒也會增加罹癌風險，若再加上吸菸，罹患口腔癌的機率更可能是沒有這些習慣者的123倍。

檳榔 熱炒店 癌症 口腔癌

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