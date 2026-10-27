高雄惡劣空品包辦汙染物「4王1后」 環團籲柯、賴周五辯論提制霾政見

九合一選舉進入倒數30天，高雄市長候選人政見辯論會將於本周五登場。環團、民團等今於立法院共同舉辦記者會表示，我國法定6項主要空氣汙染物中，高雄市PM2.5、PM10、臭氧、二氧化硫的新年度平均濃度，慘居全國之冠，一氧化碳年均濃度則為全國第2，僅次於台北市，等於包辦了5種汙染物「四王一后」最惡空品，呼籲藍營柯志恩、綠營賴瑞隆候選人，在政見辯論中提出制霾政見。

台灣婦產科醫學會環境與婦女健康委員會召集人、台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，根據台健空盟的最新分析，高雄市PM2.5年平均值每立方米17.02微克，PM10平均值則為36.92微克，均為全國縣市中第1高及六都之首，一氧化碳年均濃度0.27ppm，則在各縣市及六都中皆為第2糟，佐證了高雄慘登「四王一后｣ 的空品最惡霾都。

葉光芃表示，呼吸不平權底下的「第三台灣」高雄，林園區PM2.5毒汙致死率全國第一，亟待市長候選人們關愛的眼神。

南部反空汙大聯盟代表洪輝祥表示，幾十年來盼望本土執政，但高雄至今卻沒有改變悲情城市的命運，好像南部人不是這個國家的人，經濟發展的目的不是為了選癌症病房，高雄人努力在職場奉獻心力，卻呼吸著全國濃度最高的一級致癌物，許多人大聲疾呼，但有權力的人始終在昏睡，好像永遠聽不到。

洪輝祥指出，高汙染的中鋼有40%是外銷，還便宜賣給中國大陸，中鋼每生產1公噸的鋼，要燃燒0.683公噸的煤，並製造62公斤的廢棄物與1.4公斤的空氣汙染給高雄人，用貿易紅利殘害高雄人的健康，高雄市長陳其邁身為醫生，當選時說解決空汙是他的首要目標，結果依賴中央的奶嘴市長讓中鋼變成汙染的代名詞，如今要怎麼給地方交代？

台南市空汙暖化自救會召集人陳建大明指出，台灣的經濟奇蹟是無數破碎家庭換來的，10月30日就是高雄市長候選人的電視辯論會，嚴正呼籲國民黨的柯志恩、民進黨的賴瑞隆不要只談經濟，要求把反空汙、救人民的政見拿出來。

本次記者會現場，屏東縣環保聯盟理事曾啓明展現行為藝術，以墨水塗黑白色土塊，並以布料裹住頭部，象徵南部鄉親對呼吸乾淨空氣的奢望。