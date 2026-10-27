一日三人換心！振興40名醫護不斷電24小時 創國內心臟外科醫學極限

同一天接獲3顆救命心臟，能夠在同一天完成三台換心手術嗎？今年八月十二日，振興醫院在同一天內接獲三顆救命心臟的捐贈通知，面對緊迫時間壓力與手術負荷，振興心臟團隊全員總動員，24小時不中斷的接力， 在八月十三日凌晨完成三例心臟移植手術，三位病患皆康復出院，恢復狀況良好。

振興過去也有一日換三心紀錄，但這次手術難度更高，振興醫院院長魏崢表示，三位患者換心前，體內已植入左心室輔助器（LVAD）數周至將近兩年。換心前需再次開胸，胸腔內部組織沾黏嚴重，但必須將原本的人工心臟輔助器剝離並完整移除，伴隨極大術中出血風險，手術時間多出一般換心手術一倍以上。

魏崢表示，器官捐贈是人世間最崇高的善行，因為捐贈者的無私大愛，才讓生命的跳動得以奇蹟般延續，也讓社會充滿了溫暖與希望。團隊也特別強調，這項醫療奇蹟的背後，最要感謝三位無私奉獻的器官捐贈人及其家屬。在面臨至親離世的巨大悲痛之際，他們化大悲為大愛，做出了極為崇高且艱難的決定。

這三顆珍貴的心臟，及時挽救了三個瀕臨破碎的家庭與心衰竭末期病患。此次心臟移植三名患者分別是62歲陳先生，他使用LVAD約2周（15天），移植手術時間約17個小時；54歲顏先生使用LVAD約23個月、707天，手術時間約16個小時；65歲黃女士使用LVAD時間約22個月、680天，手術時間約9個小時。

重獲新生的受贈者與家屬在出院感恩會上熱淚盈眶。黃女士感性分享，在等待移植的近2年裡，全靠先生將沉重的輔助器電池背在自己身上、一路扶持相伴，才得以支撐到換心這一刻。

三台高難度換心手術交互進行，甚至13日凌晨有3台手術同時運轉，對醫護團隊是極端考驗。除了移植前須先將人工心臟輔助器剝離並完整移除，伴隨大出血風險，同時還需克服肺部組織損傷、進行心包切除、三尖瓣修補及升主動脈重建等多重複雜術式。每位患者的手術時間比常規換心多出一倍以上，技術挑戰與風險皆是前所未見。

振興醫院表示，主刀與照護團隊展現專業素養與韌性，這次團隊由魏崢統籌與領軍外，也加入心衰竭外科主任林鼎詔與心臟加護中心主任陳柏菘。

這場不斷電的接力賽，總共動員主治醫師、住院醫師、護理師、體外循環師、麻醉團隊、移植協調師及社工師等40多位醫療人員。團隊以純熟的手術技術、重症加護照顧能力及過人的充沛體力，日夜連軸轉、不眠不休地在手術台與加護病房之間，完成三台極高難度手術。

振興醫院自1988年施行首例心臟移植，至今累計完成逾600例心臟移植，年齡從2.3歲到75歲，至今已經有13位換心人存活超過30年，是亞洲之冠，長期存活率超越歐美平均水準。團隊持續守護國內病患，亦不斷將這份技術與大愛精神推廣至國際，協助更多醫院發展心臟移植技術，讓更多寶貴的生命得以延續。

振興醫院表示，台灣器官捐贈風氣不及歐美，每一顆捐贈的器官都彌足珍貴，代表著生命垂危患者獲得新生的唯一希望。只要有捐贈器官出現，醫院便會立即啟動移植程序，仔細評估捐贈者心臟狀況，盡力選擇最適合策略，搶救命懸一線的病患。

三位換心人（左二至左四）與振興醫療團隊合影。圖／振興醫院提供