快訊

國小師帶刀入校 校長竟稱「等學生受傷再報警」？全教產籲縣府調查

MLB／掃完道奇準備再掃光芒？釀酒人16安狂攻10分 3連勝聽牌隊史首冠

美景成絕響！淡水「紫藤花園」頻遭檢舉 創辦人宣布2園區不再開放

聽新聞
0:00 / 0:00

兒童天生有利他精神 可跨文化同理合作

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
不同文化背景的兒童在面對同儕需要幫助時，皆展現出高度一致的助人傾向，證實利他主義是人類共享的基礎本能。（Photo by Artem Kniaz on Unsplash under C.C License）
不同文化背景的兒童在面對同儕需要幫助時，皆展現出高度一致的助人傾向，證實利他主義是人類共享的基礎本能。（Photo by Artem Kniaz on Unsplash under C.C License）

兒童天生就具備助人的本能嗎？英國行為科學研究指出，來自不同文化背景的兒童在面對同儕需要幫助時，皆展現出高度一致的助人傾向，證實利他主義是人類共享的基礎本能。目前，學界正進一步探討不同文化背景與社會化過程，如何形塑兒童具體的助人表現。

利他精神共同本能

地球報》報導，樸茨茅夫大學研究團隊檢視全球六個不同文化背景的兒童行為，發現無論身處何種環境，兒童在面對同儕需要協助的情境時，多數會毫不猶豫地伸出援手。研究指出，這種跨文化的共同傾向顯示，人類的利他行為並非單純由特定文化塑造，而是深植於人類天性中的共同本能。

研究人員也發現，雖然助人的核心動機具有普遍性，但兒童在實際展現幫助的方式上卻存在明顯差異。因此，不同社群的教養方式與社會規範，便成為影響兒童如何表達關懷與實踐利他行為的重要關鍵。

多元文化助人表現

樸茨茅夫大學》指出，參與研究的六個文化群體在面對同儕求助時，雖然皆能可靠地給予支援，但其互動模式與介入時機各有千秋。具體而言，部分文化中的兒童習慣主動介入，而其他文化中的兒童則可能在觀察或獲得成人引導後才提供協助。

雖然全球兒童在早期發展階段均具備相同的利他基礎，但隨著年齡增長與文化薰陶，其行為表現會逐漸發展出在地特色。專家建議，未來的教育與親職實踐要順應這項共融本能，進一步鼓勵跨文化的同理心與合作精神。

【更多精采內容，詳見

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣人講話像在猜謎？港籍心理師曝文化衝擊：「還好」最難懂

陳力俊／AI時代凸顯博雅教育的重要

商業興觀點／反思認知外包 奪回學習主體性

違規真的會傳染！研究揭「壞蘋果效應」 關鍵在有無懲罰

相關新聞

煙花今將轉強颱 結構相當扎實 颱風眼逐漸顯現

煙花颱風目前是中度颱風，持續增強。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風眼逐漸顯現，核心建構中，目前已是中度颱風中段班，預計今天可成為強烈颱風。

一日三人換心！振興40名醫護不斷電24小時 創國內心臟外科醫學極限

同一天接獲3顆救命心臟，能夠在同一天完成三台換心手術嗎？今年八月十二日，振興醫院在同一天內接獲三顆救命心臟的捐贈通知，面對緊迫時間壓力與手術負荷，振興心臟團隊全員總動員，24小時不中斷的接力， 在八月十三日凌晨完成三例心臟移植手術，三位病患皆康復出院，恢復狀況良好。

獨／凍蒜喊太嗨！70歲男造勢場自備望遠鏡視力慘掉5成 醫揭關鍵原因

高雄一名70歲男子熱衷追造勢晚會喊凍蒜，為了看清楚台上的參選人、大咖政治明星，攜帶望眼鏡，沒想到舞台雷射光束掃過，下一秒眼睛卻出現灼熱、刺痛，視物扭曲、殘影及嚴重畏光，確診「光毒性視網膜病變」，視力慘掉5成。眼科醫師示警，望遠鏡集光效果恐增加視網膜損傷風險。

今起2波東北季風接力 北東降溫轉雨 早晚溫差大

本周兩波東北季風接力報到。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，薔琵颱風遠離後，東北季風直接接手，開始影響到台灣的天氣。今天起本周首波東北季風增強，第2波自周六開始，東北季風增強接續報到。

馬來西亞黑胡椒粒農藥「亞賜圃」殘留1.8倍 越南海膽重金屬「鎘」超標

進口食品再傳食安違規，衛福部食藥署今公布最新邊境檢驗不合格名單，馬來西亞黑胡椒粒檢出農藥「亞賜圃」殘留超標，越南海膽則驗出重金屬「鎘」含量超過法定限量，兩批產品均須退運或銷毀，不得流入國內市場，並針對違規業者提高查驗強度，其中黑胡椒粒輸入業者採100%逐批查驗。

台北醫院急重症大樓上梁 117年完工急性病床增至499床

位於新莊的衛生福利部立台北醫院急重症大樓今舉行上梁典禮，賴清德總統出席表示，這項工程從他擔任行政院長時核定、副總統任內動土，到今天總統任內上梁，是中央對地方的醫療承諾逐步實現。台北醫院院長鄭舜平指出，急重症大樓歷經12年規畫推動，完工後急性一般病床將從345床增至499床，可望減輕急診壅塞壓力，提升整體醫療品質，照顧更多大新莊地區民眾，預計2028年完工啟用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。