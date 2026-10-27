兒童天生有利他精神 可跨文化同理合作

兒童天生就具備助人的本能嗎？英國行為科學研究指出，來自不同文化背景的兒童在面對同儕需要幫助時，皆展現出高度一致的助人傾向，證實利他主義是人類共享的基礎本能。目前，學界正進一步探討不同文化背景與社會化過程，如何形塑兒童具體的助人表現。

利他精神共同本能

《地球報》報導，樸茨茅夫大學研究團隊檢視全球六個不同文化背景的兒童行為，發現無論身處何種環境，兒童在面對同儕需要協助的情境時，多數會毫不猶豫地伸出援手。研究指出，這種跨文化的共同傾向顯示，人類的利他行為並非單純由特定文化塑造，而是深植於人類天性中的共同本能。

研究人員也發現，雖然助人的核心動機具有普遍性，但兒童在實際展現幫助的方式上卻存在明顯差異。因此，不同社群的教養方式與社會規範，便成為影響兒童如何表達關懷與實踐利他行為的重要關鍵。

多元文化助人表現

《樸茨茅夫大學》指出，參與研究的六個文化群體在面對同儕求助時，雖然皆能可靠地給予支援，但其互動模式與介入時機各有千秋。具體而言，部分文化中的兒童習慣主動介入，而其他文化中的兒童則可能在觀察或獲得成人引導後才提供協助。

雖然全球兒童在早期發展階段均具備相同的利他基礎，但隨著年齡增長與文化薰陶，其行為表現會逐漸發展出在地特色。專家建議，未來的教育與親職實踐要順應這項共融本能，進一步鼓勵跨文化的同理心與合作精神。

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