快訊

國小師帶刀入校 校長竟稱「等學生受傷再報警」？全教產籲縣府調查

MLB／掃完道奇準備再掃光芒？釀酒人16安狂攻10分 3連勝聽牌隊史首冠

美景成絕響！淡水「紫藤花園」頻遭檢舉 創辦人宣布2園區不再開放

聽新聞
0:00 / 0:00

計程車修法最快年底上路 市場機制與駕駛權益掀爭議

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部日前預告修正《計程車客運服務業申請核准經營辦法》，將叫車平台納入管理，並開放「一車多車隊」，同時規定車隊向駕駛收取服務費須經主管機關核准。財經專家黃世聰表示，此次修法源自年初的Bolt事件，讓平台責任更加明確、保障乘客安全，方向值得支持，但草案一方面要求平台負起責任，另一方面卻開放一車多隊，恐讓管理更加複雜，交通部應說明如何避免再次出現事故發生後各方互踢皮球的情況。

黃世聰指出，交通部將叫車平台納管，目的是補足責任歸屬不明的問題，卻同時開放一車多隊，令人質疑政策是否前後矛盾。他引述業者說法表示，現行規定雖禁止一車多隊，但車隊原本就難以掌握駕駛動態，司機私下跨平台接單的情況也相當普遍。如今若直接開放，未來管理難度恐進一步增加，交通部必須說清楚如何落實監督，而非讓既有問題就地合法。

此次修法預告期僅14天，交通部規劃最快11月底或12月初上路，也引發業界對溝通不足的質疑。黃世聰表示，目前草案討論多半聚焦交通部與工會的意見，消費者需求卻未獲充分重視。他認為，修法既然攸關乘客權益與搭車安全，就應納入消費者觀點，充分討論後再決定實施方式。

針對草案規定車隊向駕駛收取服務費須經主管機關核准，黃世聰質疑，政府介入市場運作的正當性何在。他表示，目前叫車市場已有至少4家業者競爭，Bolt進入台灣也顯示市場仍具發展潛力。平台服務費高低，應由業者提供的服務內容與市場競爭決定；若司機認為費用不合理或服務不符期待，自然可以選擇其他平台，未必需要政府透過事前核准介入。

黃世聰並指出，交通部過去對車隊服務費的立場是尊重市場機制，交通部2023年6月發布的新聞稿也曾指出，車隊向駕駛人收取的服務費涉及車隊所能提供的服務內容，屬於市場機制。他質疑，交通部如今為何改變立場，呼籲主管機關說明政策轉變的理由，不應倉促推動修法。

至於駕駛生計問題，黃世聰表示，草案公布後，有司機在交通部長臉書留言反映，真正衝擊合法司機生計的是白牌車問題。白牌車無須取得合法營業資格，卻可能與合法計程車競爭，對遵守規範的業者與駕駛並不公平。此外，草案要求業者每半年提供至少3小時訓練，也有司機認為將增加時間與營運負擔。

黃世聰認為，交通部若要保障司機權益，應優先處理白牌車問題、維護合法營業環境，同時將消費者意見納入修法考量，釐清平台、車隊及駕駛之間的責任分工，才能避免制度設計失衡。

對於草案修法進度，交通部表示，本案預告期間將持續聽取各界意見，並就相關規範及實務執行面進行檢視及完善，依程序推動後續法制作業，期透過制度精進，兼顧乘客安全、駕駛權益及產業發展，打造安全、公平、便利及多元的計程車運輸服務環境。

計程車 修法 機制

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

香港網約車要來了？1.6萬人搶先報考 最快11月底公布首批平台名單

方元沂／從垃圾代收困境看創新法規

高雄市交通局加碼機車駕訓班補助 籲市民踴躍申辦

教育部預告修法 幼教調薪、代理鬆綁挨批不公

相關新聞

煙花今將轉強颱 結構相當扎實 颱風眼逐漸顯現

煙花颱風目前是中度颱風，持續增強。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風眼逐漸顯現，核心建構中，目前已是中度颱風中段班，預計今天可成為強烈颱風。

一日三人換心！振興40名醫護不斷電24小時 創國內心臟外科醫學極限

同一天接獲3顆救命心臟，能夠在同一天完成三台換心手術嗎？今年八月十二日，振興醫院在同一天內接獲三顆救命心臟的捐贈通知，面對緊迫時間壓力與手術負荷，振興心臟團隊全員總動員，24小時不中斷的接力， 在八月十三日凌晨完成三例心臟移植手術，三位病患皆康復出院，恢復狀況良好。

獨／凍蒜喊太嗨！70歲男造勢場自備望遠鏡視力慘掉5成 醫揭關鍵原因

高雄一名70歲男子熱衷追造勢晚會喊凍蒜，為了看清楚台上的參選人、大咖政治明星，攜帶望眼鏡，沒想到舞台雷射光束掃過，下一秒眼睛卻出現灼熱、刺痛，視物扭曲、殘影及嚴重畏光，確診「光毒性視網膜病變」，視力慘掉5成。眼科醫師示警，望遠鏡集光效果恐增加視網膜損傷風險。

今起2波東北季風接力 北東降溫轉雨 早晚溫差大

本周兩波東北季風接力報到。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，薔琵颱風遠離後，東北季風直接接手，開始影響到台灣的天氣。今天起本周首波東北季風增強，第2波自周六開始，東北季風增強接續報到。

馬來西亞黑胡椒粒農藥「亞賜圃」殘留1.8倍 越南海膽重金屬「鎘」超標

進口食品再傳食安違規，衛福部食藥署今公布最新邊境檢驗不合格名單，馬來西亞黑胡椒粒檢出農藥「亞賜圃」殘留超標，越南海膽則驗出重金屬「鎘」含量超過法定限量，兩批產品均須退運或銷毀，不得流入國內市場，並針對違規業者提高查驗強度，其中黑胡椒粒輸入業者採100%逐批查驗。

台北醫院急重症大樓上梁 117年完工急性病床增至499床

位於新莊的衛生福利部立台北醫院急重症大樓今舉行上梁典禮，賴清德總統出席表示，這項工程從他擔任行政院長時核定、副總統任內動土，到今天總統任內上梁，是中央對地方的醫療承諾逐步實現。台北醫院院長鄭舜平指出，急重症大樓歷經12年規畫推動，完工後急性一般病床將從345床增至499床，可望減輕急診壅塞壓力，提升整體醫療品質，照顧更多大新莊地區民眾，預計2028年完工啟用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。