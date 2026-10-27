計程車修法最快年底上路 市場機制與駕駛權益掀爭議

交通部日前預告修正《計程車客運服務業申請核准經營辦法》，將叫車平台納入管理，並開放「一車多車隊」，同時規定車隊向駕駛收取服務費須經主管機關核准。財經專家黃世聰表示，此次修法源自年初的Bolt事件，讓平台責任更加明確、保障乘客安全，方向值得支持，但草案一方面要求平台負起責任，另一方面卻開放一車多隊，恐讓管理更加複雜，交通部應說明如何避免再次出現事故發生後各方互踢皮球的情況。

黃世聰指出，交通部將叫車平台納管，目的是補足責任歸屬不明的問題，卻同時開放一車多隊，令人質疑政策是否前後矛盾。他引述業者說法表示，現行規定雖禁止一車多隊，但車隊原本就難以掌握駕駛動態，司機私下跨平台接單的情況也相當普遍。如今若直接開放，未來管理難度恐進一步增加，交通部必須說清楚如何落實監督，而非讓既有問題就地合法。

此次修法預告期僅14天，交通部規劃最快11月底或12月初上路，也引發業界對溝通不足的質疑。黃世聰表示，目前草案討論多半聚焦交通部與工會的意見，消費者需求卻未獲充分重視。他認為，修法既然攸關乘客權益與搭車安全，就應納入消費者觀點，充分討論後再決定實施方式。

針對草案規定車隊向駕駛收取服務費須經主管機關核准，黃世聰質疑，政府介入市場運作的正當性何在。他表示，目前叫車市場已有至少4家業者競爭，Bolt進入台灣也顯示市場仍具發展潛力。平台服務費高低，應由業者提供的服務內容與市場競爭決定；若司機認為費用不合理或服務不符期待，自然可以選擇其他平台，未必需要政府透過事前核准介入。

黃世聰並指出，交通部過去對車隊服務費的立場是尊重市場機制，交通部2023年6月發布的新聞稿也曾指出，車隊向駕駛人收取的服務費涉及車隊所能提供的服務內容，屬於市場機制。他質疑，交通部如今為何改變立場，呼籲主管機關說明政策轉變的理由，不應倉促推動修法。

至於駕駛生計問題，黃世聰表示，草案公布後，有司機在交通部長臉書留言反映，真正衝擊合法司機生計的是白牌車問題。白牌車無須取得合法營業資格，卻可能與合法計程車競爭，對遵守規範的業者與駕駛並不公平。此外，草案要求業者每半年提供至少3小時訓練，也有司機認為將增加時間與營運負擔。

黃世聰認為，交通部若要保障司機權益，應優先處理白牌車問題、維護合法營業環境，同時將消費者意見納入修法考量，釐清平台、車隊及駕駛之間的責任分工，才能避免制度設計失衡。

對於草案修法進度，交通部表示，本案預告期間將持續聽取各界意見，並就相關規範及實務執行面進行檢視及完善，依程序推動後續法制作業，期透過制度精進，兼顧乘客安全、駕駛權益及產業發展，打造安全、公平、便利及多元的計程車運輸服務環境。