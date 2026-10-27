煙花將成為連續第5個強颱 專家：今年不僅颱風多產 強度也都很強

未來1周3波東北季風影響，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，薔琵颱風離開之後，再度恢復到比較正常的秋季型天氣，預期未來的5至7天內，將是以東北季風的強弱變化來主導台灣的天氣情況。

第一次東北季風增強，將出現在今明兩天，他說，今天東北季風逐漸增強，明天白天期間東北季風仍較強，晚間以後季風強度逐漸減弱，風向也從原本的東北風慢慢轉為東北東風。迎風面的桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東以及恆春半島等地，今天下半天起降雨會逐漸增多，尤其今晚到明天上半天在基隆北海岸、宜蘭山區一帶可能有局部較多累積雨量出現機會。

吳聖宇表示，明天下半天到晚間降雨才會逐漸減少，降雨範圍也逐漸縮減到基隆北海岸、宜蘭一帶為主，到了新竹往南的西半部地區就不受影響，維持晴到多雲的天氣型態。

溫度方面，今天苗栗以北到東半部宜花東一帶高溫約25至28度，中部地區高溫仍可能來到29至30度，南部地區又更高一些，高溫仍可以來到30至32度或以上。今晚到明天清晨在嘉義以北到宜蘭一帶都市地區低溫20至22度，郊外空曠地區有17至19度的低溫機會，尤其是雲量較少、輻射冷卻較明顯的地方溫度又會特別低一些。南部及花東一帶都市地區低溫22至24度，郊外空曠地區也可能出現20至22度低溫，感受上也是比較涼。

明天迎風面的北北基桃以及宜蘭、北花蓮一帶因為降雨的關係，白天高溫可能再降到23至25度，竹苗一帶高溫25至27度，中部及台東地區維持在27至29度，南部地區高溫仍可能來到30至32度。明晚到周四清晨，在嘉義以北到宜蘭一帶都市地區低溫仍維持在20至22度，空曠地區低溫17至19度，南部及花東都市地區低溫22至24度，空曠地區低溫20至22度。

周四、周五東北季風減弱，風向轉為偏東風，迎風面東半部地區仍有局部短暫陣雨，西半部則是晴到多雲的天氣。北北基桃、宜蘭一帶高溫會逐漸回升到26至28度，竹苗、花東地區高溫也會回升到28至30度，中南部地區高溫30至32度或以上。夜晚清晨在嘉義以北到宜蘭，以及花東縱谷內空曠地區仍可能有20度以下低溫機會，還是要注意局部輻射冷卻低溫。

周六東北季風又稍微增強，他說，增強幅度有限，迎風面地區降雨機會稍微提高，溫度變化幅度小。周日就會再轉變為高壓迴流的偏東到東南風，北台灣的溫度有出現比較明顯回升的機會，可能升到29至30度，天氣也是明顯的好轉空檔。

吳聖宇表示，下周一將有鋒面掠過台灣北方向東移動，東北季風又再增強，帶來下周這波東北季風的大陸高壓南下的幅度會比較大一些，同時煙花颱風也將會來到日本南方海面，也會有利於帶動東北季風往南延伸，預期影響的程度會比較大，持續時間也會較久，有可能從下周一開始一直到周四或周五，都是受到東北季風影響的情況，不過時間還比較久，後續的預報變化有待觀察。

至於煙花颱風，目前仍然維持拋物線北轉的預報路線，吳聖宇表示，轉向點大致都還在琉球以東、日本以南海面，離台灣較遠，影響到台灣的可能性偏低，強度有機會上看強颱，預期將會成為西北太平洋自舒力基、彩雲、小熊、薔琵颱風以來的連續第5個強颱（洛諾颱風先不算）。

他說，進入秋季以來西北太平洋不僅颱風多產，強度也都很強，繼續維持強聖嬰年的颱風發展特徵，預期煙花颱風過後才有機會出現一段比較平靜的時期。今年至今已經形成30個颱風，而且1至10月每個月都有颱風發生，如果11至12月也都有颱風發生的話，可能會是自2015年以來再度出現全年每個月都有颱風形成的情況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。