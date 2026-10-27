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煙花將轉強颱大迴轉 賈新興曝對台日影響機率 東北季風這天氣溫大跳水

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
微弱東北風影響，明早迎風面北北基宜有局部飄雨。聯合報系資料照
微弱東北風影響，明早迎風面北北基宜有局部飄雨。聯合報系資料照

煙花颱風最快今天將增強為強烈颱風，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，從Google 1000組大規模系集預報可以看到，煙花颱風未來3天穩定朝西北西移動，之後會在日本東南方外海轉向大迴轉遠離。

至於煙花颱風未來是否可能影響台灣？賈新興表示，煙花颱風距離台灣非常遙遠，對台灣、甚至對日本陸地都沒有直接威脅。

今晨平地偏涼，他說，竹苗以北空曠處清晨低溫約17至18度，微弱東北風影響，明早迎風面北北基宜有局部飄雨，白天高溫約24至25度。周四至周六，好天氣空檔，天氣晴朗穩定、水氣減少，台北白天高溫將回升至30度左右。注意早晚溫差，別著涼，明天上班出門別忘了帶把傘備用。

此外，賈新興說，11月初兩波東北季風報到，第一波11月2日午後抵達，迎風面降雨增多。第二波較強，11月4日至5日南下，白天氣溫將顯著下滑約3至4度，低溫下探20度左右，轉涼感受明顯。

科學破解「超強聖嬰」迷思，賈新興表示，因為海水的比熱大、升降溫慢，判斷聖嬰必須看3個月滾動平均（連續 5 個季節季平均大於0.5度）。雖然目前單周指標達到2.5，但仍須等11月中旬公布完整8至10月季平均資料，才能確定聖嬰事件已成形，客觀數據才是科學標準。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

煙花颱風路徑圖。圖／取自賈新興臉書
煙花颱風路徑圖。圖／取自賈新興臉書

東北季風 賈新興 氣溫

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