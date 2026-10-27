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花蓮卓溪鄉發生規模3.6地震 最大震度1級有感

聯合新聞網／ 台北訊
10/27-09:03花蓮縣卓溪鄉發生規模3.6有感地震
10/27-09:03花蓮縣卓溪鄉發生規模3.6有感地震

今（2026）年10月27日上午9時03分17秒，花蓮縣卓溪鄉發生規模3.6地震，地震震源深度約7.1公里，屬於淺層地震。震央位於花蓮縣政府西南方約66.2公里處。此次地震屬於芮氏規模3.6，震度部分，多數地區感受到微弱搖晃。

最大震度1級地區:花蓮縣、南投縣、台東縣

此次地震最大震度為1級，分別出現在花蓮縣萬榮鄉、南投縣玉山鄉及台東縣利稻地區。震度1級代表一般人靜止時可感受到輕微搖晃，室內物品幾乎不會移動或倒塌，無明顯災害發生。

因所有感受到的震度皆未達3級，無需特別的震後應變措施。專家提醒，居民仍應保持防災警覺，做好地震來臨時的防護準備。

防震安全方面，當地震發生時，民眾應保持冷靜，依照「趴下、掩護、穩住」的原則避難，遠離玻璃窗或重物。同時，建議平時檢查居家結構與緊急裝備，提升自身防災能力。地震結束後，請注意瓦斯、水電管線安全，避免二次災害發生。

此類規模較小、震度偏低的地震較為常見，仍提醒民眾，不論大小震，都不可掉以輕心，應具備基本防震知識以確保自身安全。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

花蓮 地震

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