變天了 東北季風增強南下 北部、宜蘭有感降溫午後轉雨

今明兩天東北季風增強影響，北部及宜蘭地區感受較涼。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，今天白天大台北及宜蘭地區天氣仍較穩定，陽光露臉，但下午起至明天上午隨水氣增加，桃園以北、東部地區及恆春半島轉為局部有短暫雨天氣，其中大台北山區及宜蘭一帶局部大雨較明顯。其他地區仍維持多雲到晴天氣，午後南部山區零星有雨。

氣溫方面，他說，北部地區高溫約24至25度、中部地區約26至29度、南部地區約29至31度、東部地區約23至28度。夜晚清晨低溫北部約20至22度、中部地區約19至22度、南部地區約21至25度、東部地區約20至22度。北部及宜蘭地區明顯轉涼，外出適度增添衣物避免著涼。

黃國致表示，周四至周五東北季風減弱，環境轉乾，除基隆北海岸及東部地區仍零星有短暫雨以外，其他地區晴到多雲，午後南部山區零星有雨。北部及東北部地區回暖，高溫約26至28度，中部地區約27至30度、南部地區約28至31度、東南部地區約26至31度。夜晚清晨低溫北部地區約21至23度、中部地區約20至23度、南部地區約21至25度、東部地區約21至24度，早晚仍偏涼、溫差明顯。另周四夜間至周五清晨苗栗至嘉義地區易有低雲或霧，行車留意能見度。

周六東北風稍增強，他說，北部及宜蘭地區日間高溫略降2度，基隆北海岸及宜蘭地區局部短暫雨，花東地區零星有雨。周日季風減弱，北部地區氣溫回升，基隆北海岸及東部地區仍局部有短暫雨，其他地區多雲到晴。

下周一東北季風又增強，北部及宜蘭地區再轉涼，黃國致表示，北部及東部多雲到陰局部有短暫雨，中南部地區仍多雲到晴，午後山區零星有雨。

此外，他說，今明兩天北部、台灣海峽北部沿海及恆春半島有6至8級偶9級強陣風出現，同時易有2至4公尺浪高發生，海上作業及海邊活動注意安全、留意風浪及最新長浪資訊。至周五適逢年度大潮，雲林沿海、金門及馬祖等低窪地區，滿潮前後須防範海水倒灌及積淹水情形。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。