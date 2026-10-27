石二鍋、六扇門、三媽誰是聲量王？2026平價連鎖火鍋TOP 10出爐

連鎖平價火鍋爭霸戰開打

台灣人一年四季都愛吃鍋！無論是與親友圍爐聚餐，還是一個人享用個人鍋，火鍋總能滿足不同的用餐需求。在這樣的背景下也催生出龐大的市場商機，目前全台火鍋店已突破萬家，年產值更是高達400億元以上。面對琳瑯滿目的鍋物品牌，如何在有限的預算內吃得飽足又滿意，也成為消費者挑選火鍋店時的重要考量。





《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，曾於今年5月盤點討論度最高的十大平價火鍋，當時由石二鍋以聲量破六萬筆奪冠，六扇門、三媽則緊追在後。時隔半年，前段班名店是否依然穩居，還是會被其他聲量黑馬取而代之呢？最新一輪排名馬上公開。

No.10 麗媽

網路聲量：1,494筆

說到平價火鍋清單，麗媽絕對榜上有名。品牌創立於1999年，早期以「麗媽香香鍋」為名，採用酒精燈加熱，鍋內食材事先由店家煮熟，以便上桌後就能立即享用。隨著品牌不斷發展升級，麗媽後來也轉型為二代店「麗媽四季鍋」，將加熱方式改為小瓦斯爐，讓顧客能依照自己的節奏調整火候，也為傳統小火鍋帶來不同的用餐體驗。





在餐點選擇上，麗媽提供超過20種鍋物口味，包括泰式打拋豬、椰香咖哩，到胡麻薑燒、檸檬香茅等特色湯頭，能一次滿足不同的口味偏好。此外，店內還能單點燙魷魚、滷大腸、滷臭豆腐等品項，讓餐桌上的選擇更加豐富。最佛心的是，每人平均約兩百元上下即可飽餐一頓，兼顧口味多樣性與價格實惠，也難怪成功吸引不少饕客持續回訪。

No.9 藝鍋物

網路聲量：1,516筆





先前未能入榜的藝鍋物，這回以破千筆聲量首度擠進第九名，成為本次榜單新面孔！從南台灣起家的藝鍋物，最初於高雄市鳳山區開設創始店，隨後進軍台南、嘉義等地。目前全臺已擁有超過50家門市，足跡遍布北中南各縣市，門市版圖不斷擴大。

品牌主打高CP值個人小火鍋，單鍋價格大約落在150元至330元，並提供超過30種湯底選擇，包括蒜頭蛤蠣雞湯鍋、梅子雞湯鍋、東北酸菜鍋、泰式綠咖哩通通應有盡有，無論偏好清爽養生或濃郁重口味，都能找到適合自己的口味喜好。除了鍋物本身，內用自助吧也是一大特色，白飯、冬粉、王子麵、冷熱飲、爆米花、冰淇淋及霜淇淋等品項皆可無限享用，讓饕客從正餐到飯後點心一次滿足。從網友評價來看，不少人也肯定藝鍋物的餐點份量與價格優勢，直呼「分量很足，CP值超高」、「價格親民、自助吧又很豐富，推推」、「火鍋食材豐富，這裡很特別的有雞汁蔥油拌飯拌麵」。

No.8 老先覺功夫窯燒鍋

網路聲量：2,012筆

以平價個人鍋為主打的老先覺，強調用親民價格就能享用豐富多元的鍋物，多數餐點價格大約落在300元左右，讓消費者不必花費太多，就能享用一頓滿足的火鍋大餐。湯底選擇是老先覺的一大特色，除了招牌麻辣鍋、龍骨鍋等經典口味，也推出剝皮辣椒瓜仔、酒釀鮮茄、日式胡麻等不同風味，再搭配上多樣化的獨門秘製滷味，讓老先覺在平價火鍋市場中建立鮮明定位。





此外，部分門市還推出PLUS店型，消費者只要加價58元，就能享有超過40種食材自助吧，包含當令蔬菜、火鍋料、飲品與冰淇淋等，通通都能自由取用；另外，也有針對外帶或單人用餐需求所設立的MINI店，對小資族與學生極具吸引力。目前品牌全台分店已正式突破120家，門市遍及北、中、南部，也讓消費者在尋找平價鍋物時，多了一個熟悉的選擇。

No.7 偈亭

網路聲量：2,171筆

作為台中獨有的鍋物品牌，偈亭憑藉份量十足的鍋物與親民價格，成為許多在地人必吃的口袋名單。平均每鍋只要250元，就能享受用料豐富的個人火鍋，除了常見的肉片、蔬菜到各式火鍋料外，更加入大量冬粉，隨餐還會附上一碗鋪滿魚鬆的白飯，豐盛程度讓人直呼超值。最特別的是，由於偈亭早期從飲料店起家，因此至今仍保留手搖飲特色。許多熟客到店用餐時，也會另外加點泡沫紅茶或珍奶，形成獨特的「火鍋配手搖飲」文化。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點出現在2025年11月19日，一名網友分享台中火鍋推薦名單時，首位便點名偈亭，貼文隨即引起其他網友熱烈回應，也反映出偈亭在台中火鍋市場累積的知名度與高人氣。

No.6 12mini

網路聲量：3,312筆

王品集團旗下的平價鍋物品牌「12MINI快煮鍋」，以不同於傳統小火鍋的出餐方式切入市場，店家直接將料理好的鍋物送上桌，省去顧客自行開火、掌握烹煮時間的步驟，讓吃火鍋也能兼顧便利與效率。價格方面，12MINI最低149元起，且不收服務費，內用還能無限續用白飯、季節冰沙及紅茶，讓消費者在控制預算的同時，也能吃得滿足。

在餐點搭配上，12MINI也提供不同偏好的選擇，包括「菜菜好」、「肉肉好」及「漿漿好」等組合，顧客皆能依自己的飲食習慣彈性調整內容。無論想多吃蔬菜、享受肉品，或是偏愛各式火鍋料，都能找到適合的搭配。從價格、出餐速度到餐點選擇，12MINI以符合現代人需求的用餐模式，在競爭激烈的平價火鍋市場中逐步累積人氣。

No.5 五鮮級平價鍋物

網路聲量：3,900筆

五鮮級平價鍋物在本次榜單表現亮眼，從上次的第九名躍升為第五名，排名一口氣前進四個名次！發跡於台灣南部的五鮮級鍋物專賣，以平價個人鍋物為主力，提供原塊現切肉品，並依不同食量提供多種盎司數選擇，打造兼顧價格與飽足感的用餐體驗。無論是想簡單解決一餐，還是約朋友一起吃鍋，都能依照預算與食量挑選合適的餐點內容。

五鮮級的湯底種類也相當豐富，包含招牌龍骨湯、台式壽喜湯、番茄湯、古月胡椒湯及養生藥膳鍋等，從甘醇順口到香氣濃厚的風味一應俱全。內用還提供白飯、飲料、冰沙及醬料自助吧，讓顧客吃得飽足又過癮；加上免共鍋費、一路開到半夜兩點等特色，也因此成功累積一大批死忠饕客。

No.4 億品鍋

網路聲量：4,997筆

在競爭激烈的火鍋市場中，億品鍋以親民價格與豐富餐點，成為不少小資族、學生的用餐選擇。品牌於2017年創立於台中沙鹿，主打個人小火鍋，每鍋平均落在200元，最低180元起就能輕鬆開鍋。除了價格親民，鍋底的選擇更是一大亮點，店內提供20種以上的湯頭，從爆香石頭、酒香麻油、酸白菜鍋，到金香南瓜、麻辣牛排通通有，海鮮控甚至還能將餐點升級為爆炸蛤蠣鍋、海陸爆爆鍋，享受更豐富的鍋物組合。





此外，自助吧區也免費準備了古早味豬油拌飯、咖哩飯及多款麵食等不同主食，更有飲料、咖啡、爆米花、冰淇淋、霜淇淋可無限取用，部分二代店還提供隱藏版豆花或紫米紅豆湯，從主食、飲品到飯後點心都能一次滿足。目前全台門市數已正式突破50間，據點遍布北、中、南各地，也讓億品鍋成為平價鍋物市場中不容忽視的新勢力。

No.3 三媽臭臭鍋

網路聲量：31,470筆

說到台灣平價火鍋，不少人從小吃到大的三媽臭臭鍋，絕對是經典代表之一。品牌創立於1998年，發跡於彰化員林，當年以每鍋80元的親民價格打開市場，不僅帶動個人鍋風潮，更成功掀起全台鍋物市場爭相模仿的熱潮。三媽主打經典台式小火鍋，招牌大腸臭臭鍋以獨特風味擁有不少支持者，另外還有酸香開胃的泡菜鍋、滋味濃郁的沙茶鍋，以及海鮮鍋、麻辣鍋等多種選擇；內用則享有白飯、飲料及冰淇淋無限供應，讓消費者能以實惠的價格享用豐富的用餐體驗。多年來，即使餐飲市場不斷推陳出新，三媽臭臭鍋仍憑藉熟悉的台式風味與實在的餐點份量，持續累積忠實顧客，成為許多人記憶中的平價鍋物選擇。

然而，在現今物價不斷攀升的情形下，深耕平價市場的三媽臭臭鍋也難逃漲價的壓力。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間的聲量高點出現在2026年3月13日，當日網路聲量突破兩千筆，主要與品牌宣布自4月1日起全品項調漲20元有關。不少網友表示「這個價格快可以吃日式小火鍋了耶」、「超過120就沒再吃了」、「我最開始吃三媽的時候一鍋才80元，如今……」。

No.2 六扇門

網路聲量：40,418筆

2014年發跡於新竹的六扇門，以「百元鍋物、精緻享受」為品牌主打，透過親民價格與多元餐點選擇，逐步在鍋物市場中打開知名度。店內小火鍋價格大約落在160元至270元不等，並提供數十種特色湯底，從經典口味到風味獨特的湯頭一應俱全，再搭配上誠意十足的自助吧菜色，讓許多人一試成主顧。對於重視價格與餐點豐富度的顧客來說，六扇門不只能以實惠價格滿足吃鍋需求，也透過多樣化的湯底選擇，為每次用餐增添新鮮感。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，本次調查期間出現多個聲量高點事件，包括六扇門與繼光香香雞跨界聯名、全新限量商品「三蟹叻沙粉絲煲」引發正反兩面評價，以及部分門市提供24小時營業服務等話題，皆帶動六扇門的討論熱度，也助攻品牌在本次排行榜中拿下人氣第二名。

No.1 石二鍋

網路聲量：56,086筆





平價火鍋人氣王出爐！石二鍋今年以56,086筆網路聲量再度拿下冠軍，不只連續兩屆稱霸排行榜，與第二名的六扇門相比，更高出超過1.5萬筆，展現品牌在鍋物市場的強大人氣。身為王品集團旗下的代表性品牌，石二鍋自2009年創立以來，便以親民定價、穩定品質及高CP值累積大量忠實顧客，成為許多人日常聚餐的熱門選擇。

在餐點設計上，石二鍋為配合顧客喜好提供客製化服務，菜單特別規劃「愛呷肉」與「愛呷菜」兩大系列，讓肉食派與蔬食控都能吃得過癮。此外，冬瓜檸檬冰沙更是不少饕客心中的靈魂飲品，酸甜清爽的滋味搭配濃郁鍋物恰好能達到解膩效果，也成為石二鍋最具記憶點的人氣招牌。

不過，面對營運成本持續增加，石二鍋近期也宣布調整部分餐點價格，上選豬梅花調漲21元、海鮮三品則上漲61元，整體菜單平均漲幅約8.8%。另一方面，部分門市也迎來自助吧全面升級，新增琥珀桂圓、高醇牛奶霜淇淋及懷舊奶茶冰沙等品項，並提供石頭魷魚鍋、起司牛奶鍋等湯底口味。從價格調整到餐點更新，石二鍋如何在成本壓力下維持品牌吸引力，也成為消費者最關注的話題。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年10月20日至2026年10月19日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

圖／《網路溫度計DailyView》提供

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