北台灣有感降溫 今起東北季風一波波 1地入夜慎防雨彈狂轟

今天東北季風增強，迎風面水氣增加，中央氣象署表示，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，今晚東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，至於新竹以南為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。中部以北及宜蘭低溫約20至22度，南部及花東約22至24度，白天北部及東北部高溫25、26度，感受稍涼，其他地區約27至31度，南部內陸地區會再更高一些。

東北風偏強，台南以北、台東、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。適逢年度大潮，雲林沿海、金門及馬祖在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易及局部淹水現象，避免在海岸、港口及潮間帶等區域逗留。

關於颱風消息，氣象署表示，煙花颱風未來向西北轉西北西方向移動，距離台灣非常遙遠，對天氣無直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外汙染物移入，中南部汙染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；彰化至雲嘉南及花東沿海地區風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

明天東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

周四東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升。周四、周五各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。周六東北季風再稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼；桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。周日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一東北季風又增強，北部及東北部天氣轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周二至下周四東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，中南部地區早晚亦較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天至周五適逢年度大潮，西部沿海（雲林）、金門及馬祖在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易及局部淹水現象，避免在海岸、港口及潮間帶等區域逗留。周四晚至周五晨苗栗至嘉義地區易有低雲或霧影響能見度，行車用路注意安全。