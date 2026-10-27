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北北基今晨低溫1字頭 東北季風挾涼空氣 入夜後水氣移入5縣市轉雨
今天東北季風增強，今晨北台灣各地偏涼。最低溫出現在新竹縣關西鎮17.3度，新北市石碇區、基隆市七堵區也只有18.5度，台北市北投區18.6度。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天東北季風逐漸增強，白天水氣少，各地大致晴朗或多雲。入夜後北方一波水氣移入，雙北、桃園、基隆、宜蘭漸有下雨機會，其餘地區維持好天氣。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波東北季風仍會帶來些許涼空氣，各地夜晚至清晨特別涼爽，低溫約21至23度，平原空曠區、內陸近山區有機會20度左右。白天大致舒適到溫暖，北部可達25至26度，中、南、東部可達28至31度。日夜溫差稍大，早出晚歸記得多加一件外套。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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